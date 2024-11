L’OraSì si rilancia

La nuova vita dell’OraSì potrebbe essere iniziata a Latina. Il largo successo ottenuto in una partita già chiusa all’intervallo, racchiude molti dati incoraggianti in vista del futuro, anche se i laziali (che ieri hanno cambiato allenatore) sono sembrati in crisi. Ravenna ha vinto con autorità pur senza Dron, assenza pesante nell’economia del gioco, e ha finalmente trovato il vero Tyrtyshnyk, e con i punti dell’ucraina, la musica è cambiata. La guardia ha segnato 20 punti con Roma e 18 con Latina e la sua ritrovata vena da tre punti, permette all’OraSì di avere maggiore pericolosità dall’arco e tante soluzioni di gioco, vista anche la sua esperienza. La sua rinascita dovrà essere confermata già domenica nel match casalingo con Chieti, la rivelazione del girone che si trova nel gruppo delle quarte in classifica.

"È stata una partita molto importante per noi – sottolinea Illya Tyrtyshnyk – perché dopo le recenti sconfitte avevamo bisogno di una vittoria. Siamo scesi in campo in maniera aggressiva e determinata, dimostrando sin dai primi minuti di voler vincere. All’intervallo il coach ha sottolineato ciò che già sapevamo cioè che Latina avrebbe iniziato il terzo quarto facendo tutto il possibile per provare a rimontare il passivo di 31 punti. Noi eravamo pronti a questa eventualità e anche se i nostri avversari sono risaliti fino al -12, siamo stati bravi a mantenere la lucidità e a ritornare sopra di venti punti, riprendendo la leadership. Sono contento della mia prestazione, anche se bisogna sempre lavorare per migliorare, ma fondamentale è che la squadra abbia vinto, perché se ciò non accade, le prove individuali passano in secondo piano".

l.d.f.