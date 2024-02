L’OraSì vuole tornare a vincere: "Niccolai ha rivitalizzato Fabriano"

Sarà Fabriano nelle Marche l’ultima tappa del trittico dell’OraSì Ravenna che, con palla a due alle ore 18 (dirigono i signori Nonna e Purrone), fa visita alla Ristopro in un match importante per il morale e per la classifica. I giallorossi vengono infatti da due sconfitte consecutive, subite da Mestre e Ruvo di Puglia, due delle squadre più accreditate del girone, e vogliono provare a spezzare questa striscia negativa. Di fronte però si troveranno una compagine molto agguerrita, a sua volta reduce da due sconfitte consecutive subite in terra romagnola contro la Virtus Imola nel turno infrasettimanale e, al termine di un match rocambolesco, contro Faenza domenica scorsa.

In casa giallorossa c’è ancora un po’ di amarezza per il turno infrasettimanale: la sconfitta contro la capolista Ruvo di Puglia è stata infatti figlia di un primo quarto deludente, concluso sul 10-25 che di fatto ha indirizzato la gara perché Bedetti e compagni, nonostante il grande sforzo, non sono mai riusciti a rientrare del tutto arrivando al massimo a -5 e venendo puntualmente ricacciati indietro. Coach Bernardi è comunque sereno. "Ci eravamo preparati bene – analizza il coach riminese –. il piano gara era chiaro poi un conto è preparare in teoria, un conto è giocare, il primo quarto è stato quello che ha creato il disavanzo che ci siamo portati avanti tutta la partita, infatti, tolto il parziale dei primi dieci minuti, nei restanti trenta abbiamo vinto di sei. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte che, non appena abbiamo fatto qualche errore, ci ha punito in maniera chirurgica". Adesso l’OraSì è attesa da un match altrettanto difficile contro una squadra di assoluto valore come la Ristopro Fabriano che, nella gara di andata, espugnò il Pala Costa per 83-91, spinta dai 23 punti di Matteo Negri. "Quella che ci aspetta a Fabriano – analizza coach Bernardi – è una partita molto difficile. La Ristopro è una squadra molto forte, con giocatori di talento come Stanic, Centanni e Negri e soprattutto da quando è arrivato in panchina Niccolai sono molto più aggressivi ed intensi, giocano un basket molto fisico, hanno un fattore campo importante quindi dovremo fare la nostra miglior prestazione, tirando fuori quella rabbia positiva e quella consapevolezza di come dobbiamo approcciare e proseguire le partite, che non abbiamo avuto nelle ultime uscite".

La Ristopro Fabriano, rispetto al match di andata, ha avvicendato il coach, congedando l’imolese Federico Grandi ed affidando il timone, proprio in avvio di girone di ritorno, a quella leggenda della pallacanestro italiana che risponde al nome di Andrea Niccolai.

Da quel momento la squadra marchigiana ha cambiato passo, centrando subito cinque vittorie consecutive prima dei due stop sopracitati: l’OraSì dovrà fare attenzione soprattutto alle principali bocche da fuoco Matteo Negri e soprattutto Simone Centanni, miglior marcatore dei cartari con 16.8 punti a partita con un ottimo 41% da oltre l’arco.

Ad innescarli in cabina di regia, l’eterno Maxi Stanic, miglior assistman del girone con 6 passaggi smarcanti a gara, mentre sotto canestro Onojaife e De Gregori battaglieranno contro l’atletismo di Giombini e la solidità di Bedin.

Riccardo Sabadini