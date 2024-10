Loreto paga i secondi finali. Bramante fa autocritica

La tripla del pareggio non entra e l’Italservice Loreto esce sconfitta dalla gara casalinga contro Roseto. Finisce 69-72 sul parquet del Palamegabox di Pesaro al termine di una gara caratterizzata da sorpassi continui nell’ultimo quarto. "Compimenti agli avversari – esordisce coach Ceccarelli –, noi invece abbiamo giocato una gara incolore, per gran parte abbiamo rincorso gli ospiti, poi siamo stati bravi a ritornare, più con la voglia che con la lucidità, non completando però la rimonta. Siamo un po’ sottotono e mi fa strano che dopo la vittoria in esterna con Ozzano abbiamo prima perso all’overtime con Val di Ceppo e domenica davanti al nostro pubblico con Roseto. Stavamo attraversando un buon momento e questa è una doccia fredda. Questo stop ci deve servire da insegnamento, il campionato è corto, dobbiamo fare punti, dobbiamo svegliarci".

Perde anche il Bramante a Teramo per 54-43. Dice il dirigente Fabio Lanci: "C’è solo da fare i complimenti ai ragazzi di Teramo che hanno vinto con pieno merito mettendo in campo forza fisica, anima, cuore e tanta volontà di vittoria. Per il Bramante prestazione non commentabile, del tutto sbagliata in ogni lato del campo, una prestazione assolutamente indecorosa e al di sotto di ogni aspettativa". In classifica dopo cinque giornate Recanati prima con 8 punti, ottavo il Bramante, mentre Loreto è decimo: entrambe hanno 4 punti.

b. t.