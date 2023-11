Loreto Pesaro passa nel finale a Civitanova

VIRTUS

67

LORETO PESARO

74

VIRTUS : Cicconi Massi 19, Arienti 14, Bazani 10, Micalich 10, Botteghi 10, Bini 2, Felicioni 2, Seri, Abbate. N.e. Vallasciani, Ribichini e Pellegrini. All. Schiavi.

LORETO PESARO: Casoni 18, Maruca 17, Lovisotto 13, Obiekwe 13, Tognacci 5, Cipriani 3, Broglia 3, Battisti 2. N.e. Foglietti D., Cevolini, Monterisi e Tombari. All. Foglietti S.

Arbitri: Guercio di Ancona e De Angelis di Grottammare.

Parziali: 20-20, 32-34, 57-54, 67-74.

Pur priva diVallasciani (dolore alla spalla emerso nel weekend) e con Bini uscito dopo 20’ per un guaio muscolare alla coscia, poco è mancato che la Virtus riuscisse a sgambettare una Loreto Pesaro poco convincente. Partita equilibrata, decisa dalla battuta a vuoto accusata da Civitanova nell’ultimo quarto quando un break di 2-14 ha fatto volare gli ospiti da 58-54 a 60-68. Mancavano 4’ alla fine e la squadra di Schiavi ha saputo reagire risalendo con Cicconi Massi e Bazani fino a 67-68. Sul 67-70, a 80 secondi dalla sirena, un probabile fallo su Arienti (stoppata vigorosa) lanciato in contropiede ha finito per indirizzare il risultato. Apprezzabile prova di carattere della Virtus dopo la partitaccia col Pisaurum.