Loreto verso il big match

Domani e domenica si gioca la penultima giornata della prima fase del campionato di serie B Interregionale.

Qui Bramante. Domani alle 20,30 i biancoblu sono attesi a Pescara: "Siamo alle ultime due giornate della prima fase – spiega coach Max Nicolini – e saranno due trasferte per noi. La prima domani sera con il Pescara basket, avversario con un roster giovane prevalentemente costituito dal gruppo Under 19 Eccellenza con due giocatori senior di ottimo livello come Ranitovic e Capitanelli a dare tanta esperienza oltre che qualità tecnica e fisica. Una squadra di tanta intensità che ha sempre giocato partite di buonissimo livello con tutti gli avversari e che sta facendo crescere giovani di sicuro interesse futuro. Da parte nostra abbiamo raggiunto un risultato importante con la matematica certezza di essere nelle prime quattro posizioni per accedere alla seconda fase incrociata con le prime quattro squadre del girone laziale". E chiude: "Vogliamo continuare in queste ultime due giornate a mantenere alto il nostro livello di competitività cercando opportunità di ulteriore crescita soprattutto nei nostri giovani".

Qui Pisaurum. Domenica alle 17 i verdearancio al PalaMegabox ospitano il Porto Recanati: "Affrontiamo Porto Recanati nella penultima giornata della prima fase – dice coach Maurizio Surico –. Ci serve una vittoria per cercare di entrare nei playoff Silver che ci darebbe una grande speranza di evitare il pericolo dei playout". Sull’avversaria di turno: "Squadra molto temibile che dopo la perdita di 2 giocatori importanti come Caverni e Rinaldi, si sono rimessi a posto con l’arrivo del play Montanari e della ala alta Trentini. Ma il pericolo arriva sempre dall’argentino Gamazo e dal talento delle guardie Redolf e Gulini. Servirà un atteggiamento di grande determinazione sia offensiva che difensiva".

Qui Loreto. L’Italservice Loreto domenica 11 febbraio alle 20,30 ospita al Pala D di Campanara il Matelica. Una sfida al vertice. "Sono quasi sempre stati in testa al campionato, una partita da vincere, perché i due punti valgono doppi per la seconda fase, essendo uno scontro diretto. Ci vuole una prestazione super, dobbiamo scendere in campo concentrati, lucidi e attenti. Matelica è una squadra grossa, con ottimi giocatori. Si sono anche rinforzati con Morgillo". Beatrice Terenzi