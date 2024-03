Lotesoriere (Blacks). "La quota playoff? . Sarà a 36 o 38 punti»

Una trasferta con vista playoff. Il cammino dei Blacks per la conquista di uno dei primi otto posti in classifica, prevede per questo fine settimana la tappa di Chieti, dove giocherà alle 18 sul campo di una LUX in cerca di riscatto dopo il ko rimediato a Fabriano. Uno scontro diretto che potrebbe anche permettere ai faentini di lasciarsi definitivamente alle spalle i teatini nella volata playoff. I Raggisolaris arrivano all’appuntamento rinfrancati dalla vittoria con San Severo e con tantissime motivazioni per chiudere alla grande la regular season. Attenzione però a Chieti, avversaria difficile da decifrare. Pur essendo in crisi di risultati (è reduce da due sconfitte consecutive), resta una squadra molto competitiva con tanti giocatori d’esperienza come Maggio, Cena, Ciribeni e Paesano che hanno vinto il campionato di B e che da anni giocano in questa categoria. Rispetto alla gara d’andata vinta con un rotondo 72-56, e che fu anche la prima di Lotesoriere sulla panchina faentina, Chieti ha salutato tre giocatori (Tiberti, Rodriguez Suppi e Del Testa) dovendosi liberare dei loro contratti ‘pesanti’ causa problemi economici, ma li ha sostituiti molto bene con l’estone Lips, miglior realizzatore e rimbalzista dei teatini, e il centro Nwokoye,. Vincere in Abruzzo sarebbe fondamentale anche per il morale, perché poi i Blacks potranno sfruttare la pausa del campionato dovuta alla Coppa Italia per preparare il finale di stagione che inizierà sabato 23 in casa con Jesi, dove l’attenderanno sei gare di cui quattro al PalaCattani. "Con Chieti mi aspetto una partita ruvida e con molto agonismo – afferma coach Alessandro Lotesoriere – perché entrambe le squadre vorranno vincere. Anche se ha perso le ultime due partite in casa, il campo di Chieti resta molto difficile da espugnare, ed infatti poche settimane fa ha battuto Ruvo di Puglia. Dovremo quindi essere bravi ad avere il giusto atteggiamento e ad essere sempre concentrati. Rispetto alla gara d’andata, ora la LUX è più fisica grazie all’inserimento di uno straniero come Lips che può giocare in quattro ruoli e che oltre all’apporto che sta dando in punti e rimbalzi, ha anche modificato lo scacchiere tattico, perché ora Reale ha più spazio ed è maggiormente impiegato. È una squadra con tante rotazioni e ha esperienza in ogni reparto, potendo contare su lunghi bravi ad aprire il campo ed esterni di qualità". Fondamentale sarà vincere senza fare calcoli di nessun tipo, perché è impossibile stabilire una quota certa per i playoff: potrebbero volerci 36 punti o addirittura 38. "Determinante sarà la difesa che sarà una chiave della partita per conquistare una vittoria che sarebbe davvero importante nel nostro cammino".

Luca Del Favero