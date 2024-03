Lotesoriere. "È uno scontro diretto. Occhio ai loro tiratori»

Vietato commettere passi falsi per l’OraSì Ravenna che questa sera, con palla a due alle ore 18 (dirigono i signori Lillo e Lilli), fa visita al fanalino di coda del campionato, la CJ Basket Taranto. Sarà una gara da non prendere sottogamba per i giallorossi che sono chiamati a muovere la classifica dopo un periodo complicato, come testimoniato dalle otto sconfitte nelle ultime nove partite. "È inutile nascondersi – commenta il tecnico Bernardi –, è una partita molto importante. Personalmente sono in crisi di astinenza di vittorie e quindi vogliamo soltanto riprendere il nostro cammino strappando un risultato positivo così da riconquistare quella fiducia in più, quella sicurezza che dobbiamo avere addosso per questo rush finale, dove è ancora tutto in gioco. Adesso però bisogna cominciare a concretizzare, già da stasera a Taranto. Sarà una partita piena di insidie, perché la CJ è una squadra che è sì ultima in classifica ma nelle partite disputate nei turni scorsi, soprattutto nell’ultima contro Roseto, ha giocato con grande impegno e bene, mettendo in difficoltà l’attuale leader del girone. Hanno perso qualche giocatore in chiusura di mercato, ma chi è rimasto sta affrontando molto seriamente queste ultime partite. Sono giocatori di valore ai cui hanno anche aggiunto Chiapparini, che è un esterno che ha voglia di mettersi in mostra. Venderanno cara la pelle, lo sappiamo e perciò dobbiamo fare una partita molto attenta e concentrata".

L’OraSì dovrà essere brava a gestire la pressione di avere solo un risultato a disposizione ma su questo coach Bernardi è sereno. "È vero che siamo favoriti però la nostra motivazione deve essere superiore ad ogni altra cosa, dobbiamo andare in campo determinatissimi. Sappiamo bene come sarà la partita e le difese che faranno loro e quello che dobbiamo fare noi per portare a casa il risultato: questo lo vogliamo e lo dobbiamo fare. Tra l’altro siamo reduci da una settimana di ottimi allenamenti che ci hanno consentito di integrare meglio l’ultimo arrivato Uljarevic, che son convinto che ci darà una mano". I giallorossi saranno seguiti in Puglia da un manipolo di valorosi sostenitori a cui Bernardi desidera regalare un pensiero. "Ho saputo che verranno una decina di tifosi a seguirci a Taranto. Sono veramente fantastici, li amo. Sono stupendi e incredibili e inoltre ci danno un segnale molto importante. Vogliamo davvero regalargli una meritata soddisfazione".

QUI TARANTO – In settimana ha salutato il giocatore più rappresentativo, il pivot Elhadji Thioune , passato alla Liolfilchem Roseto. Maggiore spazio quindi per i giovani del vivaio come Gigante, Montanaro, Pichierri ed i neo aggregati Abbate, Minelli e Orfino.

Riccardo Sabadini