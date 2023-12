Lotesoriere (Faenza). "Difesa e attacco, serve un salto di qualità»

Sette giorni per riscrivere la stagione. Dalle Marche alla Puglia passando per il PalaCattani, i Blacks avranno tre gare consecutive che potrebbero rilanciarli nelle prime posizioni, a cominciare dalla trasferta odierna sul campo della General Contractor Jesi (palla a due ore 18). Gli altri impegni saranno mercoledì in casa con la capolista Ruvo di Puglia e domenica prossima a Bisceglie, ultima della classe, ma difficile da domare davanti al proprio pubblico. Ovviamente i faentini si concentrano su una gara alla volta e a Jesi dovranno stare moto attenti, perché affronteranno una squadra in cerca di riscatto dopo il ko a Vicenza, che ha confermato il rendimento altalenante tra match interni e in trasferta. In classifica la General Contractor è appaiata ai faentini a quota 12 e in casa è sempre riuscita ad esaltare le sue tante bocche da fuoco come dimostra il ruolino di marcia di una sola sconfitta in cinque gare disputate. Jesi è stata costruita per puntare ai playoff ed infatti è coperta in ogni reparto con i playmaker Valentini e Merletto, gli esterni Bruno e Marulli, ottimo tiratore da tre, la guardiaala Rossi, che viaggia a 13.7 punti di media e tre lunghi bravi a segnare e a catturare rimbalzi. Varaschin, miglior realizzatore dei suoi con 14.1 punti di media, e gli ex di turno Casagrande e Filippini, quest’ultimo rientrato da poco da un lungo infortunio che aveva portato la società a tesserare ‘a gettone’ Ihedioha, passato in settimana agli Stings Mantova in serie C. Serviranno dunque i migliori Blacks per espugnare un parquet che ha comunque sempre sorriso ai faentini.

"Jesi è una squadra che in casa ha giocato tante partite di alto livello – sottolinea coach Alessandro Lotesoriere – ed infatti storicamente quel campo ha una grande tradizione grazie anche al calore del pubblico e per vincere occorre una grande prestazione. È una squadra che si passa molto bene il pallone e ha lunghi che sanno giocare bene a pallacanestro e questo è un grande vantaggio anche per gli esterni, perché permette loro di avere meno pressione difensiva. La General Contractor ha dunque tante soluzioni di gioco e anche in difesa è molto attenta". Il coach chiede ai suoni un ulteriore salto di qualità dal lato del gioco dopo l’ottimo esordio con Chieti. "Arriviamo da una settimana molto intensa di lavoro nella quale la squadra ha confermato l’ottimo atteggiamento che aveva già mostrato nei primi allenamenti. Rispetto alla gara con Chieti dovremo essere più attenti in difesa e più precisi in attacco, una situazione alla quale avevamo spesso sopperito con l’aggressività. Ai giocatori chiedo dunque di migliorare questi due aspetti di gioco, perché sarebbe già un bel passo avanti nella nostra crescita".

Luca Del Favero