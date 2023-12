Lotesoriere (Faenza). "Tomasini rientra, ora siamo al completo»

A Roseto con un Tomasini in più e con tanta voglia di stupire. Dopo oltre due mesi la guardia ritorna a disposizione dei Blacks ed è un’ottima notizia vista l’importanza che avrebbe dovuto avere nei meccanismi di gioco ad inizio stagione prima dell’infortunio che lo ha messo ko domenica 8 ottobre a Padova. Ovviamente non si potrà pretendere che sia subito in forma, ma anche soltanto qualche minuto potrebbe essere importante questa sera nella difficile trasferta in casa della Liofilchem Roseto (palla a due ore 18), una delle seconde della classe. Gli abruzzesi, unici ad aver battuto la capolista Ruvo di Puglia insieme ai Raggisolaris, hanno nel fattore campo il loro punto di forza come testimoniano le sette vittorie ottenute in altrettanti incontri, senza dimenticare un roster di primissimo livello dove spicca il terzetto composto dal play greco Mantzaris, vincitore di una Eurolega con l’Olympiakos Atene, la guardia Santiangeli e il pivot Poletti, miglior realizzatore dei suoi con 15.5 punti segnati di media. Oltre a loro ci sono gli ex di turno Donadoni e Klyuchnyk e gli esterni Durante e Guaiana. I Blacks arrivano a questa sfida con il morale alto e con tanti tifosi al seguito.

"La Liofilchem è una squadra di alto livello che al momento è superiore a noi come dice la classifica – sentenzia coach Alessandro Lotesoriere –. In casa è imbattuta, ha 3-4 giocatori di grandissime qualità, un allenatore che viene da otto stagioni in A2 e un pubblico molto caloroso che vuole tornare nel secondo campionato nazionale il prima possibile. Guardando il roster si notano soprattutto Mantzaris e Poletti, miglior italiano della scorsa serie A2, ma penso che il punto di forza di Roseto sia l’equilibrio che ha nei reparti che le sta permettendo di essere incisiva in attacco sia nel gioco interno che esterno e a mantenere grande continuità difensiva nell’arco dei quaranta minuti. Il segnale che dimostra la sua forza lo si è visto quando ha giocato molte partite in emergenza senza alcuni uomini chiave, non risentendone". I Blacks sono dunque attesi da una vera e propria battaglia dove servirà grande concentrazione vista anche l’importanza del fattore campo che spesso è stato decisivo nel trascinare i rosetani. "Dovremo essere bravi a non far prendere entusiasmo in attacco ai nostri avversari ed essere solidi in difesa. Fondamentale sarà anche limitare i passaggi a vuoto che ogni tanto abbiamo ancora e su cui stiamo lavorando per eliminarli. Le ultime due vittorie ci hanno dato un po’ più di fiducia ed entusiasmo e ci hanno fatto capire aspetti importanti del gioco su cui dobbiamo lavorare. Oggi inoltre sarà disponibile Tomasini dopo oltre due mesi di assenza e con lui ritorneremo al completo".

l.d.f.