Lotesoriere. "Vicenza pericolosa, ma serve un successo»

"Dobbiamo ritornare a vincere in trasferta". La frase di coach Alessandro Lotesoriere fotografa al meglio il match odierno dei Blacks, attesi alle 18 dalla Civitus Allianz Vicenza. I faentini non vincono fuori casa dal 10 dicembre a Bisceglie e devono sfatare questo tabù per iniziare a risalire la classifica e a riprendere una marcia che li ha visti compiere fino ad ora troppi passi falsi. La gara non sarà però delle più semplici, perché Vicenza, pur essendo in lotta per evitare i playout, è in ottima forma con un ruolino di marcia che li ha visti conquistare davanti al proprio pubblico sei delle sette vittorie ottenute in campionato.

La svolta della stagione dei veneti c’è stata a novembre con l’innesto dell’ala Bugatti, arrivato da Mestre, che oltre ai 18.6 punti di media realizzati ha portato nuovi equilibri di gioco, tanto che Vicenza ha vinto cinque delle dieci gare disputate da quando è stato tesserato. Altri giocatori determinanti sono il giovane play Cucchiaro, secondo miglior realizzatore dei suoi con 10.8 punti di media, e i lunghi Brambilla e Riva. Interessante sarà proprio la lotta sotto canestro dove la fisicità dei lunghi faentini sarà opposta al dinamismo dei veneti.

"Vicenza è una delle squadre più in forma del momento come testimoniano le quattro vittorie ottenute nelle ultime cinque gare in casa – afferma coach Lotesoriere -. Ha cambiato passo con gli innesti di Bugatti e Lurini ed è molto pericolosa avendo giocatori determinanti in ogni reparto e uno stile di gioco che mette in difficoltà ogni avversario. Il suo punto di forza è alternare tante difese, potendo così organizzare meglio la manovra offensiva per esaltare i suoi tanti tiratori, tra i quali spiccano Terenzi, Cucchiaro e Cernivani. Inoltre ha lunghi che fanno un ottimo lavoro sotto canestro a dimostrazione che tutti sono parte integrante di un meccanismo di gioco molto rodato. Anche dal lato mentale, Vicenza ha mostrato di essere molto solida, vincendo partite dopo essere stata in svantaggio per oltre trenta minuti grazie ad ottimi finali di gara". I Blacks devono dare continuità ai risultati dopo la vittoria con Taranto che ha regalato il primo successo del 2024. "Il nostro obiettivo è sbloccarci fuori casa e per riuscirci dovremo giocare una gara attenta e senza cali di concentrazione, ripartendo da quanto di buono abbiamo fatto mercoledì con Taranto. Quel successo ci ha dato fiducia e morale e ora dobbiamo continuare si questa strada per crescere e migliorare". I Blacks si presenteranno al completo, avendo pienamente recuperato Vico, Poletti e Tomasini, tutti e tre scesi in campo non al meglio della condizione mercoledì scorso.