Lotta per la salvezza. Moretti: "La Virtus ha i mezzi per salvarsi»

"Ci aspettavamo di conquistare la salvezza dopo la buona prima parte di stagione, poi siamo incappati in una serie di infortuni e situazioni negative che ci hanno condizionato nella seconda fase del campionato". Nicola Moretti (foto), presidente della Virtus, tira le somme alla fine della regular season della B di basket interregionale. "Però – aggiunge – la vittoria su Roseto nell’ultima gara del campionato ci ha risollevato nel morale perché ci sono i presupposti per una buona seconda fase in cui partiremo da 8 punti". La Virtus è in un girone con otto formazioni, le ultime due retrocedono mentre la terz’ultima accede allo spareggio. "Ai ragazzi – aggiunge il presidente – chiediamo lo stesso impegno mostrato contro Roseto, quando si è vista una squadra che non ha mai mollato, che ha dimostrato di essere valida sul piano tecnico e con i mezzi per assicurarsi la permanenza nella categoria". La Virtus ha fatto bene contro le prime della classe mentre ha stentato con le altre. "Abbiamo una formazione molto tecnica e poco fisica, ecco perché abbiamo fatto fatica con quelle squadre più fisiche". Ma ora c’è da pensare alla seconda parte della stagione portandosi dietro la lezione della prima fase. "Ogni gara va giocata alla morte e dovremo calarci subito nella realtà perché dobbiamo conquistare la salvezza".