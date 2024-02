Lotta per la salvezza. Tessitore: "Virtus, ecco la prima finale. Contro gli abruzzesi una gara da non fallire»

Non ci sono tante alternative se non la vittoria per la Virtus Civitanova nel match di domani alle 18 contro Pallacanestro Pescara, "Mancano tre giornate alla fine della regular season – dice il diesse Mario Tessitore (foto) – e ci aspettano altrettanti finali che dobbiamo affrontare nel verso giusto se vogliamo raggiungere la salvezza diretta chiudendo tra le prime otto. La squadra dovrà pensare di gara in gara e adesso c’è da concentrarci esclusivamente su Pescara". La Virtus, occupa il terzultimo posto con 14 punti, non dovrà farsi condizionare dalla classifica degli abruzzesi che hanno 8 punti in più. "È una formazione di valore che ha dimostrato di potere occupare con merito quelle posizioni, si tratta di una realtà esperta in cui sono stati inseriti elementi giovani e interessanti. Noi dovremo tornare quelli di un paio di mesi fa, imporre il nostro ritmo e farci trovare pronti a livello mentale". La squadra ha recuperato gli acciaccati la cui condizione è in costante crescita e anche per questo c’è da guardare con ottimismo al futuro. "Abbiamo dimostrato di potere vincere contro chiunque, infatti abbiamo battuto Matelica, Bramante Pesaro e Senigallia, cioè le prime tre della classifica. In settimana ho visto bene i ragazzi, Cicconi Massi e Arienti si sono allenati regolarmente e con profitto. I giocatori hanno effettuato ottime sedute e quanto di positivo mostrato durante la settimana dovrà essere trasferito nel match di domenica".