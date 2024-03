Lucca Academy Rosso trionfa e vola alla fase finale regionale del Torneo internazionale di minibasket

La squadra "Rossa" del Lucca Academy (foto) centra l’obiettivo e stacca il biglietto per la fase finale regionale del Torneo internazionale di minibasket organizzato dal Cefa Castelnuovo. Il team lucchese, categoria "Aquilotti" (nati negli anni 2013-14-15), ha vinto il proprio gruppo, superando in finale la Polisportiva Pontremolese; mentre il Massa e Cozzile è giunto terzo, vincendo la finale di consolazione sul Vela Viareggio "A". Il Lucca Academy Rosso raggiunge l’Etrusca San Miniato nel tabellone della finale regionale in programma il prossimo 7 aprile.

Prosegue, così, il torneo che, nella fase internazionale, dal 26 al 28 aprile, ospiterà anche la 20ª edizione del Memorial Danilo Boschi. Oggi, sempre al palazzetto di Castelnuovo, sarà la volta di altre due formazioni lucchesi. Alle 10 la sfida tra Lucca Skywalkers e Invictus Libertas Academy Livorno, vincitrice, nel 2023, della fase regionale; a seguire la Ludec "91" Porcari affronterà la Cestistica Audace Pescia.

Dino Magistrelli