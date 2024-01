Luchi carica la Fabo. "Un 2023 da sogno. Ora testa alla Coppa»

Le stagioni sportive, si sa, seguono un’annualità tutta loro, ma il termine di un anno solare è comunque occasione per tracciare bilanci. E nessuno meglio del numero uno di una società, nello specifico il presidente Andrea Luchi per la Fabo Herons Montecatini, può analizzare il 2023 della propria franchigia e tracciare gli obiettivi per il nuovo anno.

Andrea Luchi, che anno è stato il 2023 per gli Herons?

"Un anno molto positivo, in campo e fuori: abbiamo chiuso il 2023 con quasi il 75 per cento di vittorie, di pari passo poi c’è anche la crescita di una società nata solo due anni e mezzo fa ma che già ha ottenuto il supporto di quasi cento aziende partner e il dato delle presenze al PalaTerme che è in continua ascesa. E’ stato però un anno che ha portato via al basket montecatinese tre figure di grande importanza: Daniele Ciappei, presidente MBJ e due pilastri del Montecatini Sporting Club come Aldo Olivieri e Giovanni Celli. Dedico un pensiero anche a loro e alle loro famiglie".

Qual è il traguardo a cui tiene di più fra quelli raggiunti negli ultimi dodici mesi?

"Ce ne sono molti. Arrivare ai playoff per l’A2 da neopromossa in Serie B ad esempio non è una cosa banale, anche se con gli innesti in corso d’opera di Chiera e Arrigoni la squadra aveva certamente fatto un upgrade. Voglio sottolineare anche le tante collaborazioni strette con le altre realtà del territorio, da Montecatiniterme Basket Junior a Nico Basket Femminile, passando per Massa e Cozzile Basket e Cestistica Pescia".

L’inizio del 2024 invece porterà volti nuovi in squadra?

"Non mi sento di promettere nulla, ma se da qui al 28 febbraio, giorno di chiusura del mercato, capiterà l’occasione buona ci muoveremo. Non è facile andare a migliorare un gruppo affiatato che sta facendo così bene, c’è un discorso di equilibri che dobbiamo preservare, oltre naturalmente alla questione della sostenibilità economica che è sempre il criterio più importante".

L’anno nuovo dà subito l’opportunità alla Fabo Herons Montecatini di centrare un traguardo storico…

"Qualificarsi alle Final Four di Coppa Italia di Serie B sarebbe sicuramente storico per la nostra società, visto che abbiamo alle spalle nemmeno tre anni di attività. Nella mia carriera da dirigente ho raggiunto due Final Four e tre Final Eight e in tutte le occasioni sono arrivato almeno alla finale, quindi direi che a livello scaramantico siamo messi bene (ride). Vediamo però intanto di arrivarci...".

A tal proposito, come vede la squadra? "Squadra e staff tecnico sono molto carichi, credo che si meritino questa gioia per il lavoro che hanno fatto: abbiamo il destino nelle nostre mani, ma contro Crema sarà durissima".

Il 2024 sarà l’anno in cui entrambe le franchigie termali dovranno traslocare per i lavori previsti al PalaTerme. Come si sta muovendo la società?

"Il PalaTerme ha sicuramente bisogno di interventi di ammodernamento, d’altra parte è un impianto che ha più di trent’anni. Sopporteremo il disagio di spostare l’attività della prima squadra in altra sede se questo significherà poter disporre in futuro un impianto all’avanguardia. La società si sta muovendo ormai da tempo sulle alternative, i tifosi possono stare tranquilli".

Filippo Palazzoni