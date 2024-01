Lulli guida la Gema. "Un club strutturato per crescere ancora»

E’ stato un anno di cambiamenti quello appena trascorso per la Gema Pallacanestro Montecatini. O per meglio dire della rinascita, intesa come nuova nascita. La società attuale ha preso infatti vita a giugno 2023, dalle ceneri del vecchio Montecatiniterme Basketball, sodalizio dal quale ha ereditato praticamente tutto a parte una cosa: il presidente. Alessandro Lulli da main sponsor con la sua Gema si è infatti messo in proprio, prendendosi la paternità del nuovo corso rossoblù.

Alessandro Lulli, a livello personale il 2023 è stato l’anno del cambio della guardia: da main sponsor è diventato il presidente della nuova Pallacanestro Montecatini.

"Ho sempre pensato che fra i tanti modi con cui si può dare visibilità ad un’azienda investire nello sport sia quello migliore. Quando ad inizio 2021 con Gema mi sono insediato in Valdinievole mi sono subito informato su quale fosse lo sport più in voga a Montecatini Terme, quindi ho incontrato Giampiero Cardelli per capire se ci fossero i margini per stringere una collaborazione. L’accordo di sponsorizzazione durava due anni, ma il basket e la passione dei montecatinesi per questo sport mi hanno letteralmente rapito, per cui ho deciso di restituire qualcosa al territorio rielaborando il progetto sportivo in modo che avesse al proprio centro lo sviluppo dei giovani".

E anche sul campo le cose sono andate sempre meglio.

"Sono abituato a ragionare per obiettivi: al mio arrivo ci siamo posti l’obiettivo di riconquistare la Serie B dopo due anni in C Gold e ci siamo riusciti, l’anno scorso la priorità era garantirsi l’accesso alla nuova B Nazionale e con gli arrivi di Di Pizzo e Laganà la squadra è riuscita a rimettersi in carreggiata, vincendo poi lo spareggio con Pavia. Adesso l’obiettivo stagionale è quello di mantenere la categoria, ma in questo momento grazie al lavoro della dirigenza, di coach Del Re e soprattutto della squadra stiamo rendendo oltre le aspettative. Speriamo di continuare così".

Buoni propositi per il 2024?

"L’intenzione è quella di continuare il lavoro di riorganizzazione societaria, voglio creare un club sempre più forte e strutturato in ogni ambito. Il modello da seguire ce l’abbiamo a pochi chilometri da noi, ovvero il Pistoia Basket 2000. In tal senso nelle prossime settimane ufficializzeremo delle new entry in società che siamo convinti ci potranno dare una grande mano".

Per quanto riguarda il roster invece ci saranno nuovi acquisti?

"Non è detto. Stiamo facendo un grande campionato, peraltro senza che coach Del Re abbia mai avuto il roster al completo. La crescita dei giovani come Korsunov, Pirani, Corgnati e Dell’anna, insieme al ritorno di Angelucci potrebbero anche bastare per farci continuare ad essere competitivi".

Il 2024 sarà l’anno in cui entrambe le franchigie termali dovranno traslocare per i lavori previsti al PalaTerme. Come si sta muovendo la società?

"Sono ottimista per natura e voglio vedere il bicchiere mezzo pieno: fra un paio d’anni grazie ai lavori di riqualificazione del PalaTerme potremo disporre di un palazzetto che farà invidia a tutta Italia. Voglio quindi ringraziare l’amministrazione comunale per lo sforzo fatto. Dal canto nostro ci attrezzeremo per riorganizzare l’attività in altri impianti: l’idea è quella di allontanarsi il meno possibile da Montecatini".

Filippo Palazzoni