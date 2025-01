Lunedì alle 17 il club di imola sfida Omegna. Befana al PalaDozza con l’Andrea Costa

Un 6 gennaio speciale al PalaDozza. Lo storico impianto delle Due Torri ospiterà una gara del campionato di serie B nazionale tra Andrea Costa e Omegna. Il club di Imola, costretto all’esodo per tre giornate (di squalifica) ha scelto un impianto suggestivo. Palla a due alle 17: ingresso unico da piazza Azzarita (10 euro per la curva e 20 per il parterre). Previsti doni (grazie all’Enac) per i bambini per celebrare l’epifania.

In mattinata visita all’Opera ’Santa Maria di Nazareth’, casa Francescana che accoglie bimbi orfani e ragazze madri, per la consegna di giochi.