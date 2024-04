L’Unieuro in casa lotta poi si arrende a Cantù

Forlì, 12 aprile 2024 – Cantù esce a braccia alzate dal Palafiera superando Forlì per 67-77 al termine di un match sempre guidato nel punteggio e nell’inerzia. Priva di Johnson, l’Unieuro lotta ma, in una serata in cui anche le percentuali dal campo non hanno aiutato, è costretta ad arrendersi nel cuore dell’ultima frazione. Per la Pallacanestro 2.015, già certa del primo posto nel girone Rosso, è una sconfitta indolore. I brianzoli sono caldi dall’arco in avvio e, con quattro bombe di fila, trova presto il +7 (7-14).

L’Unieuro esce dal guscio alla distanza e si riporta a contatto fino al -1 (20-21) in avvio di seconda frazione. I biancorossi falliscono l’aggancio, l’attacco è poco produttivo e gli ospiti allungano di nuovo, questa volta fino al +8 (26-34). Prima dell’intervallo Forlì ha una scossa (32-36), ma l’inerzia è saldamente nelle mani ospiti. L’Acqua San Bernardo, del resto, esce alla grande dagli spogliatoi. Si dimostra più attiva degli avversari, cattura rimbalzi offensivi e ritrova il +8 (37-45). L’Unieuro trova energie con l’ingresso in campo di Zampini, attacca il canestro con successo e resta al gancio degli avversari (50-54). Cantù risponde ancora per le rime (51-59), ma con un break di 8-0 Forlì impatta (59-59). Pare il preludio a una ‘nuova’ partita, in realtà gli ospiti rispondono a loro volta con uno 0-8 che vale il 59-67 e quindi la vittoria.