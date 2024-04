L’Union liquida la Synergy. E ora è prima in classifica

Arriva la quinta vittoria consecutiva per l’Union Basket Prato targata Sim Tel nella seconda fase di serie C maschile. I ragazzi di coach Paoletti si impongono sull’ostico campo della Synergy Valdarno per 71-62 e salgono al primo posto nella classifica, avvicinando la possibilità di giocare in serie C anche la prossima stagione. Partenza contratta per la Union. I padroni di casa ne approfittano e si portano sul 10-2 con le giocate di Innocenti e Quaglia. Poi i meccanismi di Cavicchi e compagni cominciano ad olearsi: Dionisi rompe il ghiaccio, Bogani da tre, Corsi e Biagi, pareggiano sul 17-17 a fine quarto. Con Corsi non al meglio coach Paoletti trova ottime risposte dalla panchina e si rientra così negli spogliatoi, alla sosta lunga, con il punteggio di 32-36. La terza frazione è equilibrata. Biagi, Lanari e Bogani da tre tengono avanti l’Union Basket, che a fine quarto arriva sul 49-53 con un appoggio da sotto di Vignozzi. Negli ultimi 10 minuti è Bonetti a lottare sotto canestro. Bellandi gestisce bene i possessi contro la press della Synergy, realizza un’importantissima bomba e affetta la difesa locale. Ora mancano le ultime due partite, contro Carrara il 7 aprile alle 18 alla Toscanini, e poi a Pontedera in trasferta. Il tabellino Union Basket Prato: Municchi, Vignozzi 4, Bellandi 6, Bogani 15, Bonetti 5, Corsi 3, Guasti, Lanari 12, Biagi 10, Simoncini, Cavicchi 5, Dionisi 11. Coach Paoletti.

L. M.