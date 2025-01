Lusa, derby e primato. Aviators lanciatissimi

Il Lusa Basket Massa Lombarda vince 78-69 (15-13; 37-32; 56-57) il derby con la Raggisolaris Academy e ipoteca il primo posto del girone. La gara è equilibrata come da pronostico con il Lusa che si impone soltanto negli ultimi minuti. Il vantaggio sulle seconde è di sei punti a cui si aggiunge lo scontro diretto a favore sia con Lugo che con Faenza, gap che potrebbe aumentare ad otto lunghezze in caso di vittoria nel recupero di giovedì 30 con l’International Imola, ultima della classe.

Gli Aviators Lugo conquistano il quinto successo consecutivo superando 75-66 (15-22; 31-29; 55-45) l’Aics Forlì in trasferta e agganciano la Raggisolaris Academy al secondo posto. Buona la prestazione degli uomini di Baroncini che hanno però il demerito di non aver chiuso i conti nel terzo periodo, quando erano avanti di dieci punti. Nella prossima giornata, che sarà infrasettimanale, Lugo ospiterà Castel San Pietro domani alle 21, mentre Massa riceverà il Tiberius Rimini giovedì alle 21.30. Turno di riposo per Faenza.

Il tabellino di Lugo: Rosetti 2, Cortecchia ne, Mazzotti 4, Baroncini L. 2, Fussi 13, Creta 3, Canzonieri 20, Caramella 2, Belmonte, Arosti 4, Ravaioli 25, Pasquali ne. All.: Baroncini F.

Il tabellino di Faenza: Garavini 20, Merendi, Dellachiesa 5, Sirri 5, Ravaioli 6, Gorgati 2, Lanza ne, Naldini 7, Camparevic 4, Marras ne, Lazzari 6, Bendandi 14. All.: Monteventi

Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia, Colombo 10, Spinosa A. 1, Dalla Malva 6, Leoni, Caroli 13, Iapparone ne, Orlando 2, Flan 17, Fabiani 15, Gorini 4, Ciadini 10. All.: Solaroli.

Classifica: Massa Lombarda* 26; Lugo* e Raggisolaris Academy 20; Bertinoro e Tiberius Rimini 18; Aics Forlì* e Tigers Villanova* 14; Riccione* 12: Basket 2005 Cesena* 10; Castel San Pietro* 8; International Imola* 6. * gare in meno