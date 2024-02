L’Use cade . Ma l’obiettivo è centrato

AREZZO

66

USE COMPUTER GROSS

52

AREZZO: Pelucchini 0, Zocca 20, Toia 5, Nica n.e, Iannicelli 1, Rossi 20, Jankovic 8, Semprini Cesari 12, Vagnuzzi n.e, Giommetti n.e, Terrosi n.e, Provenzal n.e

USE COMPUTER GROSS: Giannone 15, Ramazzotti n.e, Baccetti 3, Sesoldi 6, Rosselli 7, Fogli n.e, Calabrese 2, De Leone 9, Mazzoni 5, Quartuccio n.e, Tosti n.e, Cerchiaro 5.

AREZZO - Nonostante la sconfitta l’Use Computer Gross può esultare perché grazie alla vittoria di Virtus Siena su Spezia accede lo stesso alla seconda fase tra le prime quattro. Use Basket che arrivava da una settimana travagliata e da un netto calo fisico, una situazione che si è rivista all’interno del campo contro una squadra come l’Arezzo che aveva la necessità di vincere. Una partita dove le motivazioni potevano naturalmente variare in base anche ai risultati ma comunque ciò non toglie a quanto di buono fatto dll’Arezzo per vincere. L’Use Basket corona però un ottimo percorso conquistando la seconda fase. Un primo obbiettivo raggiunto da cui ripartire per poi portarlo a compimento.