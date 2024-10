L’Use è bella solo a metà. Crollo finale e rimpianti

Costone Siena

84

Use Empoli

70

COSTONE SIENA: Brocco n.e., Massari n.e., Radchenko 2, Nasello 15, Paoli F. 16, Paoli M. 5, Banchi, Zeneli 17, Bruttini, Bastone 25, Torrigiani 4. All. Belletti.

USE COMPUTER GROSS: Giannone 15, Baldacci, Baccetti 2, Sesoldi 7, Rosselli 8, Ramazzotti n.e., De Leone 5, Mazzoni 3, Quartuccio 8, Tosti 7, Marini m.e., Maric 15. All. Valentino.

Arbitri: Marinaro di Cascina e Pampaloni di Terranuova.

Parziali: 17-20; 36-42; 65-55.

MONTERIGGIONI – Un’Use bella solo a metà cade nella seconda giornata di B Interregionale sul campo del neopromosso Costone Siena. Dopo un buon avvio dei padroni di casa la gara si fa equilibrata con 4 punti di Giannone nel finale di frazione che mandano gli empolesi al primo riposo sul 17-20. Nel secondo quarto, grazie soprattutto a Tosti, capitan Sesoldi e Rosselli, l’Use prova ad allungare arrivando all’intervallo lungo con un margine di sei punti (36-42 al 20’). Dallo spogliatoio esce però solo il Costone, che con un parziale di 29-13 nel terzo tempino ribalta la Computer Gross e si porta a più 10 alla terza interruzione (65-55).

I senesi non mollano e, dopo aver toccato il più 14, controllano l’ultima reazione biancorossa che arriva massimo al meno nove. Per fortuna i ragazzi di coach Valentino hanno subito l’opportunità di riscattare questa prima sconfitta stagionale. Domani sera alle 21 al Pala Sammontana i biancorossi torneranno infatti in campo per il turno infrasettimanale contro Arezzo.