L’Use ora ci crede. Espugnata Quarrata. E domani c’è la ’bella’

DANY QUARRATA

69

USE EMPOLI

74

DANY QUARRATA: Marini 2, Mustiatsa 7, Sevieri n.e., Balducci 6, Molteni 8, Falaschi 2, Calugi 3, Regoli 8, Frati n.e., Antonini 16, Tiberti 17. All. Tonfoni.

USE COMPUTER GROSS: Giannone 29, Regini n.e., Baccetti n.e., Sesoldi, Rosselli 14, Fogli n.e., Calabrese 5, De Leone 14, Mazzoni 9, Quartuccio 2, Tosti n.e., Cerchiaro 1. All. Valentino.

Arbitri: Zanzarella di Rapolano e Rossetti di Rosignano.

Parziali: 19-27; 41-45; 56-58; 66-66.

QUARRATA – Nella lunga sfida che continua a coesistere tra l’Use Computer Gross e il Dany Basket Quarrata sono i primi questa volta a spuntarla. Per il momento, però, niente è ancora deciso: già, perché servirà gara tre per decidere chi fra i biancorossi e i pistoiesi andrà in semifinale play-off del campionato di Serie B Interregionale. Gara due, quella del dentro o fuori per i ragazzi di coach Valentino, finisce 69-74 e, tanto per non sfuggire alla regola dell’equilibrio che regna in questo lungo duello, per metterci la parola fine serve un tempo supplementare. Cinque minuti dove l’Use Computer Gross riesce a tenere i nervi saldi al seguito di un ultimo parziale nel quale la tensione per la posta in palio era palpabile. Una tensione che non ha fatto traballare la mano di Giannone: prima con una tripla riporta letteralmente in vita l’Use e poi con i liberi decisivi nel supplementare, ha messo la sua firma in fondo ad una partita da 29 punti nella quale la squadra, visto il valore dell’avversario e la situazione da dentro o fuori, ha dimostrato solidità e carattere. Ora occorre solo guardare avanti perché, così come la Computer Gross non era morta dopo gara uno, lo stesso vale per Quarrata che sicuramente, domani al Pala Sammontana di Empoli (palla a due alle 21), sarà il solito, altissimo ostacolo da superare.

Niccolò Pistolesi