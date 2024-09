L’Use prepara l’esordio. Superata la Mens Sana

Ultime uscite amichevoli tra luci e ombre per le compagini dell’Use prima dell’inizio ufficiale della stagione. Partiamo dal team maschile targato Computer Gross, che battendo 79-90 a domicilio la Mens Sana Siena si è aggiudicato il Memorial Bastianelli.

"Abbiamo chiuso il ciclo di amichevoli pre-stagionali – spiega coach Luca Valentino – giocando una partita che doveva, com’è successo, confermare alcuni degli aspetti positivi offensivi e difensivi visti nelle uscite precedenti. Oltre a questo volevamo testare l’amalgama in campo dei ragazzi variando quintetti e iniziando a costruire quella che finalmente è la settimana che porta all’inizio del campionato. Le risposte sono state buone, ho visto facce concentrate su quanto ci eravamo detti di fare e disponibilità nel fare ancora meglio, ma ancora ci sono degli step importanti da fare nella settimana e dovremo esigere ancora di più da noi stessi. Solo così saremo davvero pronti per l’esordio in campionato". Questo il tabellino biancorosso: Giannone 22, Baccetti 5, Sesoldi 12, Rosselli 12, De Leone 15, Mazzoni 10, Quartuccio 3, Tosti, Maric 11, Regini, Ramazzotti.

Doppia sconfitta, invece, per l’Use Rosa Scotti a La Spezia dove ha chiuso al quarto posto il torneo "Siram-Veola" contro squadre di pari categoria (Serie A2). In semifinale la squadra di coach Alessio Cioni ha perso 68-63 contro Ragusa della grande ex Narviciute, mentre nella finale di consolazione è arrivato il ko per 75-63 con le padrone di casa. Ma, al di là del risultato, contano soprattutto le valutazioni del tecnico visto che siamo ormai vicini all’esordio in campionato previsto a Benevento nel primo weekend di ottobre.

"Un torneo del genere ci consente di capire dove dobbiamo lavorare – spiega il tecnico –. Il livello era buono e per questo è stato un test molto utile. Abbiamo avuto alti e bassi durante le partite e quindi dobbiamo allungare l’intensità e soprattutto risolvere tanti problemi legati alla conoscenza e alle richieste che faccio alle ragazze. Siamo comunque soddisfatti a parte alcuni piccoli acciacchi e qualcuna non ancora al massimo, ma anche questo è normale. Ora ci prepariamo ad affrontare sabato l’ultima amichevole alla Lazzeri contro Umbertide e poi saremo pronte per l’esordio in campionato".

Questo il tabellino empolese della prima gara: Leghissa, Colognesi, Ruffini 8, Ianezic 7, Castellani 13, Ndiaye 9, Casini 6, Antonini 6, Vente 8, Prats Peinad 6. E questo quello nella finale per il terzo e quarto posto: Leghissa, Colognesi 9, Ruffini 7, Ianezic 11, Castellani 5, Ndiaye, Casini, Antonini 3, Vente 22, Prats Peinad 6.

Simone Cioni