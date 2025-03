L’Use Rosa deve arrendersi. Ma la classifica non cambia

BRONI 70 USE ROSA 61

LOGIMAN BRONI: Nasraoui 14, Baldelli 19, Russo 8, Hartmann 14, Morra 3, Frigo n.e., Carbonella n.e., Reggiani 6, Scarsi 6, Buranella, Lisoni n.e., Merli n.e. All.: Diamanti.

USE ROSA SCOTTI: Tarkovicova 14, Colognesi 9, Castellani 16, Antonini 6, Vente 11, Ruffini 2, Samoylich n.e., Ianezic 2, Ndiaye 1, Casini. All.: Cioni.

Arbitri: Marzo di Lecce e Galluzzo di Brindisi.

Parziali: 13-11; 26-31; 41-49.

BRONI – L’Use Rosa Scotti non riesce nell’ennesimo capolavoro. Dopo la sbornia di felicità per la prima storica Coppa Italia alzata a Roseto degli Abruzzi le biancorosse escono sconfitte dalla trasferta di Broni contro una delle squadre più attrezzate del girone. Una partita che la quadra di coach Cioni ha comunque giocato con piglio ed intensità, nonostante abbiano avuto tre giorni in meno per prepararla visto il premio che il tecnico ha voluto regalare alle ragazze concedendo loro tre giorni liberi. Decisivo alla fine l’ultimo quarto, dove Broni ha messo la freccia trascinata da una implacabile Baldelli, 17 punti negli ultimi dieci minuti. Ma andiamo con ordine e riavvolgiamo il nastro di una gara che capitan Ruffini e compagne avevano comunque approcciato bene. In avvio infatti è proprio l’Use Rosa a provare il primo allungo con Vente e Antonini che firmano il 2-9. Immediata, però, la reazione delle padrone di casa che con un parziale di 8-0 passano a condurre. Poi le due squadre si rispondono colpo su colpo fino al 13-11 con cui si arriva al primo riposo. Nel secondo tempino le lombarde si portano a più cinque (16-11), ma l’Use risponde subito ed impatta a quota 16 prima di portarsi a sua volta avanti di cinque punti sul 24-29. Divario che rimane tale fino all’intervallo lungo, 26-31 per le ragazze di coach Cioni. L’inerzia del match non cambia nemmeno nel terzo parziale, dove nei minuti conclusivi sale in cattedra Tarkovicova e l’Use Rosa arriva all’ultimo tempino sul 41-49. Devastante, però, l’impatto di Broni e in particolare di Baldelli nella quarta frazione, mentre le biancorosse perdono smalto sotto canestro: 7-0 per il pareggio, poi Broni sorpasso e sul più 8 a 88 secondi dalla fine mette di fatto le mani sui due punti. L’Use Rosa resta comunque saldamente quarta.