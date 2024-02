L’Use Rosa deve reagire. Banco di prova a Mantova

Dopo le tre sconfitte consecutive di fila l’Use Rosa Scotti è chiamata a riscattarsi a partire proprio dalla gara di domani sera contro il Mantova che andrà in scena alle 20.30. Un banco di prova a dir poco importante sul campo di una squadra che viaggia al quinto posto a quota 24 punti (4 in più delle biancorosse) e che è reduce dalla strepitosa vittoria centrata sul campo del Galli San Giovanni Valdarno. Il coach Alessio Cioni analizza il periodo che sta attraversando la sua rosa. "Siamo in un momento che in A2 non ci era mai successo - esordisce - dobbiamo rimetterci in carreggiata e questa partita, almeno sulla carta, è forse ancora più difficile delle gare che abbiamo perso. Non avere il favore del pronostico ci consente di poter affrontare la sfida con la sfrontatezza giusta liberando la mente".

Cioni conclude poi soffermandosi sul loro prossimo avversario. "Mantova è un’ottima squadra con giocatrici di categoria superiore come Orazzo, giusto per dirne una. Dovremo quindi mettere in campo qualcosa in più che deve arrivare dalla voglia di riscattare le ultime prestazioni". All’andata l’Use Rosa aveva giocato una partita a dir poco perfetta che l’aveva condotta al successo per 81-59. Domani una vittoria sarebbe fondamentale per la rincorsa ai play-off.