L’Use Rosa gira a quota 16: "Un bottino non da poco"

Otto vittorie e cinque pareggi, sesto posto in classifica, sesto miglior attacco con 882 punti realizzati e settima difesa meno ’bucata’ con 830 punti al passivo. Questo il bilancio con cui l’Use Rosa Scotti è arrivata al giro di boa del campionato di Serie A2 femminile dopo il sofferto successo di sabato scorso a Roma. Quella sul parquet delle capitoline è stata una partita strana, in cui la prestazione delle biancorosse si presta a diverse letture anche se, in fin dei conti, la sostanza resta aver chiuso il girone di andata con una vittoria ed un bottino di 16 punti in classifica. "L’approccio è stato ottimo – attacca Cioni – siamo andate 1-11 e poi, dopo il loro timeout, abbiamo calato con l’intensità difensiva anche se siamo rimaste sempre avanti giocando in modo accettabile. Solo che poi non siamo riuscite a tornare sui livelli dell’inizio subendo molto i loro uno contro uno. Dopo il riposo di metà partita, loro sono state brave a trovare buone soluzioni ma, nel finale, portarla a casa non era semplice. Per questo le ragazze sono state brave a farlo e sono due punti per noi molto importanti. Resta il fatto che, difensivamente, dobbiamo e possiamo fare meglio".

"Chiudiamo il girone di andata con 16 punti – prosegue il tecnico di Castelfiorentino – e direi che non è una quota da poco. Per quello che è il livello del nostro girone non è un risultato banale. Resta il rammarico che non entriamo in Coppa Italia per due punti, ma non ci pensiamo e guardiamo avanti ed a quanto di buono fatto fino ad oggi". La formula della Coppa Italia prevede infatti la qualificazione alla final eight delle migliori quattro squadre di ciascun raggruppamento e per il girone dell’Use hanno staccato il pass San Giovanni, Derthona, Broni e Selargius, tutte squadre contro cui le empolesi hanno tra l’altro perso. Dal prossimo fine settimana, quindi, via al girone di ritorno con l’Use Rosa Scotti che ospiterà Moncalieri, preludio al doppio big-match con Costa Masnaga (rimasta fuori dalla Coppa Italia sono per aver perso lo scontro diretto con Selargius) in trasferta e Galli San Giovanni in casa. L’obiettivo dell’Use resta comunque un posto nei play-off.