L’Use Rosa guarda ai play-off. All’orizzonte Alpo, Roseto o Udine

Missione compiuta per l’Use Rosa Scotti che dopo la vittoria in casa de La Spezia con Giussano ha ottenuto la matematica certezza di disputare i play-off. A una giornata dalla fine della stagione regolare, resta da definire la posizione proprio con La Spezia: settima o ottava. Sulla carta le biancorosse sono favorite per il settimo posto visto che giocano domenica in casa con Basket Roma mentre le liguri saranno a San Giovanni Valdarno ma sarà naturalmente il campo a parlare. Se l’Use Rosa arriverà settima giocherà o contro Alpo o contro Roseto, se sarà ottava contro Udine. Anche se resta un velo di amarezza per il sesto posto mancato dopo la sconfitta al supplementare contro Broni, l’ingresso nei play-off in un girone di livello tecnico così alto resta sicuramente un risultato di tutto riguardo, assolutamente non scontato e quindi da festeggiare. Il tutto in vista del prossimo campionato che sarà decisamente importante per mantenere la categoria visto che, con la riforma prevista per la stagione successiva, ci sarà un solo girone di A2. Argomenti che diventeranno di attualità a fine campionato.

Il presente per Alessio Cioni si chiama Roma domenica prossima, match al quale la squadra si prepara dopo il ko sul campo della capolista Derthona.

"Peccato per l’inizio che abbiamo fatto – esordisce il tecnico – i troppi palloni persi hanno condizionato la partita, molti su situazioni che avevamo visto e sulle quali ci eravamo preparate. Siamo andati subito sotto e, contro una squadra di quel livello, si dura tanta fatica. La reazione c’è stata e nel complesso abbiamo giocato una buona gara e anche il break che abbiamo poi subito nel terzo tempino è figlio di questa continua rincorsa a cui siamo state costrette dai nostri errori. Per vincere contro Derthona devi fare la partita perfetta e noi non l’abbiamo fatta". E siamo al capitolo playoff. "Incontreremo una delle prime tre dell’altro girone – prosegue – e si tratta di squadre di un livello decisamente diverso rispetto a tutte le altre. Il piazzamento non ci favorisce e in fin dei conti a noi cambia poco. Peccato perché con un piazzamento migliore, almeno sulla carta, l’avversario sarebbe stato più alla portata. Al di là di queste considerazioni teoriche, ci prepareremo al meglio per giocarcela anche se ora dobbiamo pensare alla partita di domenica in casa con Basket Roma. Ci teniamo a chiudere bene davanti al nostro pubblico".