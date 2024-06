L’Use Rosa piazza il colpo. Ecco la pivot Colognesi

Inizia pian piano a prendere forma il nuovo roster dell’Use Rosa Scotti, che anche nella prossima stagione sarà ai nastri di partenza del campionato di Serie A2 femminile. Dopo essere ripartita dalle certezze con le conferme di coach Cioni, della giovane cresciuta in casa Rufini e della play Castellani, la direttrice sportiva Francesca Papini ha piazzato il secondo colpo di mercato. A far seguito all’arrivo della guardia triestina Ianezic, ecco infatti la pivot Silvia Colognesi. Rimbalzi e punti nelle mani provenienti da La Spezia per l’ala/centro lecchese classe 2002 reduce da tre stagioni nel club ligure. La sua carriera inizia col minibasket a Lecco da dove fa poi il salto a Costa Masnaga con la trafila delle giovanili e l’esordio in prima squadra.

Proprio nel periodo del vivaio vince diversi scudetti, oltre a due titoli europei con le Nazionali Under 16 e Under 20 e un altro bronzo sempre con l’Under 20. Il passaggio successivo è in A2 a Carugate dove la vede La Spezia che punta su di lei per tre annate. Ora l’arrivo a Empoli dove l’accoglie a braccia aperte coach Alessio Cioni. "Silvia è un’ala forte – spiega – contro di noi ha sempre fatto ottime partite. È una giocatrice tecnica che garantisce rimbalzi e punti visto l’ottimo tiro dalla media. Siamo felici di averla con noi, una ragazza che alza il livello tecnico della squadra". Nell’ultima stagione ha totalizzato 316 rimbalzi e 298 punti (10,6 di media), con il 51% di realizzazione da due e il 39% da tre.