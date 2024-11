L’Use Rosa va a Salerno: "È uno scontro diretto"

Seconda trasferta campana stagionale per l’Use Rosa Scotti, che stasera alle 19.30 al Pala Silvestri di Matierno a Salerno proverà a portare a casa la quarta vittoria di fila lontano da Empoli (arbitri Faro e Fornari di Tivoli). Un avversario inedito per le biancorosse, ma che si preannuncia particolarmente ostico visti i soli due punti in meno. "Salerno è indubbiamente la sorpresa del campionato, una squadra con tantissimi punti nelle mani, che tiene ritmi alti e che in classifica ha 6 punti conquistati in modo importante – esordisce coach Alessio Cioni –. Ha perso contro due big del girone ma, come noi, ha fatto l’impresa andando a vincere sul campo di Costa Masnaga. Nonostante sia una neopromossa è un vero e proprio scontro diretto, da approcciare quindi con la massima attenzione. Salerno ha Oliveira che è la miglior marcatrice del campionato con 25 punti di media a partita e che, soprattutto, avrà tanto entusiasmo".

"Oltre alla forza delle avversarie c’è poi anche la difficoltà di una trasferta lunga che speriamo non incida. Veniamo da una settimana particolare con i due supplementari che si sono fatti sentire per chi aveva qualche acciacco e quindi non ci siamo potute allenare al massimo delle nostre potenzialità – conclude il tecnico biancorosso –. Naturalmente speriamo di arrivare pronte alla partita per giocarcela al meglio delle nostre possibilità proseguendo nel nostro finora ottimo campionato". La partita sarà visibile in diretta streaming sul canale Youtube salernobasket92.