L’Use sbanca Cagliari. Castellani trascinatrice

Virtus Cagliari 47 Use Rosa 73

SARDEGNA MARMI CAGLIARI: Naczk, Valtcheva 10, Cadoni 4, Podda, Trozzola 10, Peric 14, Vargiu, Gallus 2, Pasolini, Pellegrini Bettoli 5, Anedda 2, El Habbab n.e. All.: Staico

USE ROSA SCOTTI: Tarkovicova 14, Colognesi 11, Castellani 11, Antonini 2, Vente 14, Ruffini 5, Samoylych, Ianezic 6, Ndiaye 8, Casini 2. All.: Cioni

Arbitri: Marenna di Gorla Minore e D’Errico di Grugliasco

Parziali: 10-27; 25-37; 29-58

CAGLIARI – Un Use quasi perfetta sbanca Cagliari, dando la spallata decisiva al match subito dopo l’intervallo lungo, quando concede appena quattro punti alle sarde. Vente appoggia il primo canestro e, subito dopo, due liberi: 0-4. Castellani ribadisce (0-6) e una tripla di Cadoni sblocca anche le padrone di casa. La Scotti prova subito a mettere le mani sulla partita con le triple di Castellani e due volte di Tarkovicova (4-19) e, anche quando iniziano le rotazioni, la musica non cambia, con Cagliari che prova a rincorrere col tiro pesante. Al 10’ siamo 10-27, con Ruffini che finalizza dall’arco una spettacolare transizione offensiva. Ndiaye e Tarkovicova per lo 0-4 iniziale di una frazione che vede ancora una squadra comandare e toccare il più 19 (16-35), momento in cui Cagliari prova a rifarsi sotto con un parziale di 7-0: 23-35. Il gioco biancorosso perde un po’ di profondità e una gara dominata pare ora riaperta: 25-37 all’intervallo. Ma è solo una sensazione, visto che le triple di Ianezic e Colognesi sono un bel segnale, con quest’ultima che ribadisce dalla lunetta materializzando in pochi secondi il più 20 (25-45). Ruffini e Colognesi firmano il 27-53, che diventa 29-58 al 30’. Nella prima azione dell’ultimo tempino arriva il più 30 grazie a Vente. Così gli ultimi dieci minuti servono solo per controllare e dare spazio alla giovane Samoylych, fino al 47-73 della sirena. L’Use Rosa aggancia così per il momento Milano e Costa Masnaga al secondo posto.