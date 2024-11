L’Use vince il derby espugnando il Pala Betti

ABC CASTELFIORENTINO

69

USE COMPUTER GROSS

89

ABC CASTELFIORENTINO: Ciano 18, Rosi, Lazzeri 2, Ticciati n.e., Corbinelli 14, Cicilano n.e., Viviani 3, Carzoli n.e., Marchetti n.e., Falaschi 7, Cantini 8, Gutierrez 17. All. Manetti.

USE COMPUTER GROSS: Giannone 13, Baldacci, Baccetti 8, Sesoldi 5, Rosselli 10, De Leone 9, Mazzoni 18, Quartuccio 9, Tosti 2, Giantini, Regini 5, Maric 10. All. Valentino.

Arbitri: Sposito di Livorno e Nocchi di Vicopisano.

Parziali: 16-29; 32-52; 52-75.

CASTELFIORENTINO – Al Pala Betti il derby dell’Empolese-Valdelsa si tinge di bianco e rosso, i colori dell’Use Computer Gross, che di fatto comanda dall’inizio alla fine con il 44 per cento da tre punti ed il 75 per cento dalla lunetta (15 sui 20 tiri liberi messi a referto). Mazzoni e Giannone siglano il primo allungo del team di coach Valentino (5-10 dopo quattro minuti), che grazie ad altri 5 punti consecutivi di Mazzoni raggiunge presto la doppia cifra di vantaggio (5-15). Corbinelli prova a reagire per l’Abc, ma l’Use blinda il pitturato con Rosselli e Giannone che siglano il più 15 (7-22 al 7’). Al primo riposo il tabellone recita 16-29 per gli empolesi, che nel secondo tempino continuano a porta letteralmente a spasso la difesa gialloblu (21-37 al 13’), mentre Gutierrez prova a prendere per mano l’attacco castellano segnando indifferentemente in penetrazione e dall’arco per il 26-37 a metà frazione. L’inerzia, però, resta salda nelle mani degli ospiti, con Mazzoni e Maric che salgono in cattedra dall’arco rispedendo i gialloblu a meno 17. L’Use è in totale controllo e va all’intervallo lungo sul 32-52. Anche al rientro dagli spogliatoi la reazione dell’Abc non arriva e l’Use mette ben più di una ipoteca sulla vittoria già a metà della terza frazione, quando Baccetti firma il 39-62, che diventa 52-75 alla terza sirena. Nell’ultimo quarto Ciano, Cantini e Gutierrez dall’arco portano l’Abc a meno 15 (67-82), ma la tripla di Quartuccio inaugura la passerella finale dell’Use che fa suo il derby per 69-89. Con questo successo, quindi, la Computer Gross si conferma al comando del campionato con sette vittorie in otto giornate, mentre al contrario la squadra di coach Manetti resta all’ultimo posto con un bilancio diametralmente opposto: un successo e sette battute d’arresto nelle otto giornate disputate finora.