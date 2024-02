Maggiore solidità. Aumento di capitale per i gialloneri

Mentre la Virtus vince sul campo, dietro le quinte il club si sta dando una nuova struttura societaria per poter crescere ed avere risultati sportivi sempre migliori. Negli uffici del notaio Federico Tassinari, il 7 febbraio, si è proceduto ad un aumento di capitale che è passato da 35mila a 150mila euro.

E’ uscito dal pacchetto azionario l’imprenditore Fabio Turchi, contestualmente è entrato Luca Sassi titolare di Agrimola che è diventato il secondo azionista per quote possedute. Davide Fiumi mantiene il 43,7 per cento, il neo entrato Luca Sassi 39,7, Alessandro Fiumi e Corrado Passera con il 5 a testa, mentre Stefano Loreti e Renzo Balbo hanno il 3,3 pro capite. Entrando nel merito, Davide Fiume mantiene la carica di presidente dell’assemblea dei soci, Stefano Loreti rimane amministratore unico; Gabriele Torreggiani confermato nel ruolo di direttore generale. C’è una Virtus che vuole garantirsi un futuro a buoni livelli, l’obiettivo di quest’anno è mantenere la categoria senza grossi patemi d’animo. Negli anni a venire scalare di almeno un gradino il ranking nazionale.