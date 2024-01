Magliette in vendita. Tifosi, chiusa via Punta di Ferro dalle 19.30. Omaggio a John Fox

Per i tifosi biancorossi sarà anche il ‘John Fox Day’, l’occasione per riabbracciare la bandiera della Libertas che fu. Sbarcato in Romagna, Fox (nella foto) sarà premiato a centro campo dalla società e saluterà tutti i presenti sulle tribune di via Punta di Ferro. Per l’occasione, all’interno dell’Unieuro Arena sarà in vendita una speciale maglietta celebrativa al costo di 25 euro.

In vista della gara odierna, la biglietteria del palasport sarà aperta anche stamattina dalle 10 alle 12. Stasera, invece, si segnala la chiusura al traffico di via Punta di Ferro dalle 19.30: l’accesso dei tifosi sarà consentito esclusivamente da via Bertini e limitatamente alla disponibilità di posti nel parcheggio.

Nelle scorse ore, infine, è stata lanciata anche la rinnovata app della Pallacanestro 2.015 per dispositivi mobili, scaricabile sugli store iOs ed Android. Al suo interno, appassionati e tifosi potranno partecipare, fino alle ore 20 di oggi, allo speciale contest ‘Indovina lo scarto’. Bisognerà pronosticare lo scarto di Unieuro-Tezenis, tra +40 e -40: i cinque più veloci a indovinare vinceranno un biglietto per il Settore giallo contro Chiusi, in programma domenica 21 gennaio.