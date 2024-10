Mai così tante per RImini. Campagna abbonamenti, è record con 1.599 tessere vendute Il numero di abbonati a Rinascita Basket Rimini per la stagione 2024-2025 è di 1.599, in calo rispetto all'anno precedente ma nuovo record. Il match con la Fortitudo registra un tutto esaurito da 3.118 posti e un incasso record. Il direttore generale esprime orgoglio per l'aumento delle tessere vendute e annuncia iniziative speciali per i sostenitori. La campagna ‘Stessa storia, stesso posto…’ garantisce una capienza superiore al 50% al Flaminio.