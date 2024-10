Mal di trasferta La Virtus pensa già al derby

Finora le trasferte non hanno sorriso alla Virtus, nelle due partite lontano dal PalaRuggi i gialloneri sono stati sconfitta sia a Mestre che a Vicenza. Il bilancio è di due vittorie e due passi falsi in un campionato che non ammette pause. Domani si torna subito in campo, ancora fuori, ma stavolta sul campo di Faenza per un derby molto importante per la Virtus. Una gara dove servirà il riscatto e muovere la graduatoria sarà un aspetto fondamentale per il morale, per la classifica e anche per il campanile visto che si parla del derby della via Emilia. Nell’ultimo match gli imolesi non sono riusciti a esprimere al massimo il proprio potenziale, sono mancati alcuni aspetti, come spiega coach Galetti.

"Abbiamo fornito una prestazione offensiva pessima – dice l’allenatore –, non in linea con i progressi mostrati quotidianamente. La settimana è stata condizionata dalle influenze di Masciarelli e Valentini e dall’infortunio di Magagnoli, che ringrazio per essere sceso in campo in evidente sofferenza".

Il rammarico del tecnico non si limita solo alle problematiche dovuto agli infortuni, ma va ad analizzare anche altre cose che non si sono piaciute del match giocato a Vicenza.

"Gli episodi e un arbitraggio penalizzante hanno influito e mi sarei aspettato una capacità di reazione a livello offensivo superiore a quella mostrata. L’impianto difensivo ha retto, ma in attacco, a parte Morina e Magagnoli e a tratti Valentini, abbiamo fatto troppo poco, dovremo fare meglio già dalla prossima partita".

Ma non c’è tempo per recriminare su quello che è stato, la conta degli errori non fanno tornare indietro l’orologio per giocare di nuovo ed evitare gli errori. La gara di Vicenza è andata, la Virtus deve guardare avanti e a quello che accadrà nel prossimo appuntamento. Il futuro giallonero è il derby con Faenza da disputare al PalaCattani. Quando vai a giocare un derby, il desiderio è quello di poterselo giocare al meglio delle proprie possibilità: "Mi auguro di avere tranquillità – chiude Galetti – per arrivare al derby di Faenza con le energie giuste".