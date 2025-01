Marks non si guarda indietro: "Verrò a Rimini per vincere"

Mai troppo amato, anche al di là dei demeriti in campo. Derrick Marks è stato un americano importante nella storia recente di Rbr, ma le sue prestazioni non hanno scaldato il pubblico biancorosso e, all’addio, la grande maggioranza della tifoseria è parsa d’accordo con la decisione societaria. E dire che aveva finito la regular season con 18.2 punti di media, scendendo poi nell’orologio a 16.5 (ma con percentuali migliori) e nelle tre gare di playoff a 16. Più travagliati gli ultimi mesi. L’avventura a Cividale è durata decisamente poco a dispetto dell’eccellente classifica della Gesteco, poi ecco l’opportunità a Piacenza con tre partite su quattro in cui ha accumulato bottini consistenti (18.2 di media).

"È chiaro che la situazione a Piacenza è difficile in questo momento – dice proprio Marks –, ma lo sapevo quando sono arrivato. Ho firmato ben sapendo che il primo obiettivo era la salvezza per stare ancora un A2. Ci sono ancora tante partite e stiamo cercando di cambiare le cose in senso positivo nel girone di ritorno". L’ultima al termine della regular season retrocederà direttamente, con gli altri due posti in B destinati alle due squadre che perderanno i playout. Al momento l’Assigeco è in fondo con 6 punti, con una distanza di sei lunghezze nei confronti di Nardò e otto da Vigevano, Cento e Livorno. La scalata è ripidissima, ma Piacenza ci crede. Per Marks domenica sarà il secondo ritorno al Flaminio di questa stagione. Nella sua prima volta da ex, con Cividale, i friulani trionfarono allo scadere (89-90) e lui mise a segno 16 punti con 5 assist.

"Il miglior ricordo della mia annata riminese? È stato bello qualificarsi ai playoff dopo un avvio di stagione così complicato. Pur con tanta pressione addosso, abbiamo trovato il modo di compattarci e di giocare bene di squadra fino al raggiungimento di quell’obiettivo". È chiaro che la partita di domani ha come favorita d’obbligo RivieraBanca, ma Piacenza non può permettersi il lusso di lasciar per strada facilmente due punti. "Sarà una bella partita e noi verremo a Rimini per vincere – chiude Marks –. Ci serve per la classifica e ne potremmo trarre fiducia in vista del resto del campionato. So che l’atmosfera sarà splendida come sempre, non vedo l’ora di giocare". Dopo l’anticipo di ieri sera tra Milano e Cantù, oggi si giocano altre due partite: Udine – Brindisi e Rieti – Cividale. Tutte le avversarie di Rbr già in campo prima di domani.

Loriano Zannoni