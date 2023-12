Martino esulta ma bacchetta la difesa: "Primo tempo super, poi concesso troppo"

"Sono molto soddisfatto per il gioco espresso nel primo tempo, mentre nella seconda frazione, anche per i meriti dei nostri avversari, non abbiamo messo sul parquet una prestazione di livello". Coach Antimo Martino analizza così la sudata vittoria in trasferta dei biancorossi contro Nardò dopo due tempi supplementari, che lancia Forlì in testa alla classifica in attesa del match della Fortitudo.

"Riconosco i meriti di Nardò che ha espresso grande agonismo e ci ha messo le mani addosso, mentre noi abbiamo perso, in alcuni frangenti, la lucidità offensiva, ma soprattutto siamo stai poco consistenti in fase difensiva. Poi comunque alla fine siamo stati bravi a vincere contro una squadra di qualità e faccio i complimenti a Wayne Stewart per la bella partita. Ma non è stato il solo giocatore di Nardò che ha giocato una gara di spessore".

La chiave della sfida contro i pugliesi è stata sicuramente la mossa di Martino di mettere, nell’ultimo scorcio dell’incontro, Luca Pollone, buon difensore, proprio su Wayne Stewart, autentico mattatore con 38 punti finali. L’inerzia della partita è così girata a favore dei biancorossi, contro la formazione di coach Gennaro Di Carlo che si è dimostrata comunque ostica e capace di un grande recupero nel finale dei 40 minuti regolamentari. "Abbiamo fatto un buon match ma abbiamo subìto 91 punti alla fine dei quattro periodi – rimarca Martino– che è un punteggio inusuale per noi. Pollone è una delle opzioni difensive e in quei minuti è stato determinante, ma è stato tutto il gruppo a volere la vittoria, pur nelle difficoltà". E adesso si preannuncia un derby super domenica al Palafiera proprio con la Fortitudo per il primato.

