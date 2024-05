Martino, il premio più amaro: "Poca energia per rimontare"

"È stata una partita difficile condizionata dall’andamento del primo quarto, poi nei successivi abbiamo provato a rientrare in partita". Coach Antimo Martino commenta così a caldo la sconfitta della Pallacanestro 2.015 in gara 3 contro Vigevano. "Purtroppo il divario dopo il primo tempo – prosegue – era ampio, ma dovevamo avere un approccio diverso alla gara per pensare di impensierire i nostri avversari".

Gara3 quindi ha rovinato la festa ad Antimo Martino eletto proprio ieri dai dirigenti, allenatori e capitani dei club di serie A2 come miglior allenatore della categoria per la stagione 2023/24: un’altra perla nella collana forlivese dopo il primo posto conquistato nella stagione regolare e la vittoria della Coppa Italia. Per lui è il secondo riconoscimento in carriera dopo quello del 2018/19 alla Fortitudo Bologna. Purtroppo non ha potuto festeggiarlo con una vittoria che avrebbe significato anche l’approdo in semifinale. Quel che è peggio, forse, è che il risultato è arrivato pesantemente condizionato dagli infortuni di Giacomo Zilli, Kadeem Allen e Luca Pollone: l’ala è stata valutata immeditamente prima di gara3, ma la situazione della caviglia infortunata in gara2 ha consigliato di soprassedere. Ora la serie si allunga: c’è ottimismo per l’eventuale gara5, ma il dilemma sulla presenza di Pollone si riproporrà domani per la quarta sfida della serie.

È lo stesso Martino a toccare l’argomento poco dopo la sirena di ieri sera: "Adesso pensiamo alla prossima sfida, in cui vediamo se riusciamo a recuperare Luca Pollone. L’infortunio non è fortunatamente serio, ma il tempo è poco e valuteremo le sue condizioni nelle prossime ore".

Il punto è che Forlì si troverà di fronte un’avversaria rivitalizzata, in cui molti rivali hanno mostrato un’altra faccia (e un altro rendimento) rispetto alle gare1 e 2. Diversi i rimpianti del match del PalaElachem: "Purtroppo abbiamo messo in fiducia diversi avversari e tutto l’ambiente, ed è nato un match in cui Vigevano ha messo più energia di noi. Accettiamo la sconfitta, questi sono i playoff. Ci mancavano alcuni titolari, ma dobbiamo cercare di dare il meglio sempre. Ora analizzeremo la gara per ripartire e farci trovare pronti".

