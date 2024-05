Martino non rimprovera nulla ai suoi: "Peccato giocare la semifinale così"

"Mi dispiace chiaramente essere sotto 2-0 con Trieste, anche se oggi rispetto a gara1 siamo stati più in partita per alcuni momenti, sebbene il divario finale sia stato importante": coach Antimo Martino commenta così a caldo l’affermazione della squadra di Jamion Christian in gara2 della semifinale playoff. Ora i giuliani possono giocarsi il match point per l’accesso alla finale promozione venerdì sera fra le mura casalinghe.

Il rendimento ai rimbalzi per i forlivesi è migliorato rispetto alla partita precedente, 35-33 a favore, "ma non è bastato per vincere. Occorre riconoscere il valore degli avversari, che hanno disputato un match incredibile sia nella percentuale al tiro che a livello individuale e di gruppo. Ora dovremo provare a fare l’impresa in trasferta. Siamo tutti dispiaciuti per la sconfitta, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Ho visto le loro facce al rientro negli spogliatoi: erano dispiaciuti. Ma bisogna ricordare anche le condizioni in cui siamo arrivati a questa partita. Il livello di questa semifinale ha evidenziato i nostri limiti e le nostre difficoltà".

Nel finale alcuni tifosi della curva hanno criticato la squadra chiamando i giocatori a parlare con loro. "Non mi sembra questo il momento di parlarne, ma comunque non voglio dare una risposta a un episodio che non ho visto. I giocatori hanno dato tutto nonostante i problemi, ma i primi a non essere felici siamo proprio noi".

Xavier Johnson e Federico Zampini sono arrivati alla semifinale "in condizioni non ottimali. Zampini dopo gara4 contro Vigevano non si è più allenato e ha giocato solo le partite, mentre Johnson non è stato bene dopo gara1. E poi ovviamente l’assenza di Kadeem Allen, ma tutti si sono sacrificati. Mi rammarico per le condizioni difficili in cui siamo arrivati, ma davanti alle prestazioni di Michele Ruzzier, di Eli Brooks e di Justin Reyes diventa difficile giocare e bisogna dire bravi a loro".

Sul versante triestino coach Christian sottolinea "la grande atmosfera del palasport, ma siamo stati sempre in controllo e abbiamo disputato una gara matura". Trieste vince le due trasferte a Forlì, così come aveva fatto contro Torino, dimostrando di attraversare un ottimo periodo di forma. "Tutti hanno messo energia – conclude Christian – e devo dire grazie ai ragazzi che sono arrivati ai playoff con la giusta carica. Adesso dobbiamo rimanere concentrati ed essere capaci di affrontare le avversità che troveremo sul nostro cammino nelle prossime gare".

Gianni Bonali