Martino riparte dal tracollo di Brindisi: "Ora facciamo vedere la voglia di vincere"

La Pallacanestro 2.015 cerca di ripartire dopo la netta sconfitta di Brindisi di domenica scorsa, in cui coach Antimo Martino aveva sottolineato, a fine gara, come nessuno dei suoi ragazzi avesse giocato al proprio livello e di essere dispiaciuto per i tifosi che avevano seguito la squadra nella lunga trasferta. Augurandosi, inoltre, che una prestazione simile "non accada mai più e resti solo uno spiacevole episodio". L’avversaria è una VL Pesaro appaiata a Forlì a quota 4 dopo quattro turni di campionato, alle prese con il rebus dell’allenatore e in cerca di un’identità precisa.

"Dopo la brutta partita di domenica abbiamo grande voglia di tornare in campo per dimostrare il nostro disappunto". Il coach biancorosso presenta così il big match contro i marchigiani (palla a due ore 21, Unieuro Arena, diretta su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre), partiti come una delle formazioni favorite del torneo.

"L’obiettivo è quello di mostrare da subito il desiderio di vincere – precisa –, attraverso lo spirito di squadra determinante nella gara precedente contro Verona". Un incontro in cui l’Unieuro, dopo due tempi supplementari, era riuscita a prevalere mettendo sul parquet durezza e combattività; ma soprattutto una forza mentale che gli aveva permesso di superare gli uomini di coach Ramagli dopo un incontro equilibrato fino alla fine.

"L’andamento del campionato sta confermando le difficoltà che ci saranno per tutti nel vincere in trasferta – sottolinea –, motivo per cui le partite in casa avranno un valore notevole". I biancorossi saranno ancora privi di Shawn Dawson, l’americano israeliano che sta lavorando a parte dopo l’infortunio al ginocchio destro, ma potranno contare su Demonte Harper, a cui si chiede di essere un leader e guidare i compagni con la sua esperienza e personalità. Anche per riscattarsi e buttarsi alle spalle la serata storta in casa pugliese. Stesso discorso per un po’ tutti i suoi compagni esclusi il giovane Pinza e Gaspardo, l’ultimo ad arrendersi a Brindisi.

"La spinta dei nostri tifosi sarà fondamentale – sottolinea Martino – e come sempre sono sicuro che ci sarà di grosso aiuto in un match che si appresta ad essere avvincente". Pesaro presenterà in panchina coach Giacomo Baioni, assistente di Stefano Sacripanti, che ha lasciato l’incarico per motivi personali, acuendo la fase delicata dei marchigiani.