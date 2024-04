Martino stavolta deve arrendersi: "Nel finale avevamo meno energie"

"E’ stata una sconfitta indolore per la mia squadra, ma prima di tutto voglio fare i complimenti a Cantù che ha meritato la vittoria nei 40 minuti di gioco e si è dimostrata una compagine molto fisica e intensa".

Coach Antimo Martino commenta così a caldo l’affermazione degli uomini di Devis Cagnardi al Palafiera nella penultima partita della fase ad orologio. "Abbiamo speso molte energie per rientrare nel match – prosegue Martino – e per questo alla fine ne avevamo di meno rispetto ai nostri avversari".

I biancorossi, privi di Xavier Johnson per squalifica seduto vicino alla panchina della formazione forlivese, hanno visto anche Giacomo Zilli guardare la gara dalla panchina, con Kadeem Allen sicuramente ancora non al meglio della condizione per gli infortuni a caviglia e ginocchio. "Abbiamo sicuramente risentito dell’assenza di un giocatore come Johnson e ci è mancato il suo atletismo e inoltre abbiamo avuto pochi giorni per mettere in campo i dovuti adeguamenti tattici per non risentirne troppo. Ma nonostante tutto abbiamo lottato e siamo riusciti a rientrare, ma alcuni tiri da tre punti di Cantù nel finale hanno deciso l’incontro. Inoltre la percentuale bassa del 26% nel tiro dall’arco e gli errori nei liberi ci hanno penalizzato decisamente. Nel primo tempo - continua il tecnico dell’Unieuro - abbiamo corso anche di meno rispetto al solito e i falli di Daniele Magro non ci hanno permesso di giocare a lungo con Davide Pascolo insieme al nuovo acquisto. Poi Magro ha subìto anche un colpo a coscia – e ginocchio – e nei minuti conclusivi non sono riuscito a farlo rientrare sul parquet come invece avrei voluto. Cantù ha espresso energia e forza, ma abbiamo comunque fatto di tutto per vincere la gara e dispiace perdere in casa davanti ai nostri tifosi e a questo pubblico. Adesso guardiamo avanti alla trasferta contro Latina e prepariamoci al meglio per la fase decisiva dei playoff".

Sul versante lombardo invece coach Cagnardi parla "di una partita fondamentale per noi: con la vittoria abbiamo blindato il secondo posto, anche grazie ad una prestazione convincente dal punto di vista mentale. Quando Forlì si è avvicinata siamo stati bravi a trovare le soluzioni giuste in attacco e siamo così riusciti a giocare con compattezza e solidità, nonostante la difesa dei nostri avversari. Poi il break di 8-0 nel finale ci ha consentito di portare a casa una vittoria importante su un campo molto difficile. Ora affrontiamo Udine nell’ultimo incontro – conclude Cagnardi – e poi via ai playoff con convinzione e spirito di gruppo".