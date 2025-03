Masciarelli "Il derby vale doppio"

Mancano 48 ore al derby. La Virtus si sta dividendo fra il lavoro al PalaRuggi, le sedute video e gli allenamenti a Castel Guelfo dove il gruppo di Gianluigi Galetti è di casa da alcune stagioni. Un match come quello con l’Andrea Costa va preparato in ogni dettaglio, la posta in palio è troppo alta. Non ci sono solo i due punti, ma il predominio cittadino. La madre di tutte le partite è alle porte, i gialloneri attendono questo incontro che arriva dopo una sosta abbastanza salutare per lo spogliatoio della Virtus con qualche contrattempo fisico da recuperare.

"Queste due settimane – dice Dario Masciarelli – ci sono servite per recuperare un po’ di acciacchi vari visto anche la mole di partite di questo campionato. La sosta è arrivata nel momento giusto e ora ci stiamo preparando per il derby che ci attende domenica".

Quella di domenica non è una partita come tutte le altre, lo sanno i giocatori, i tifosi, l’ambiente e la città. Un match che arriva nell’ultima tranche di regular season dove le due squadre sono in lizza per i rispettivi obiettivi. La Virtus vuole blindare la salvezza e rimanere in corsa per la partecipazione ai play in. Due punti per darsi una chance e un futuro. Un match in cui si sente maggiormente la pressione.

"Sappiamo l’importanza di questa partita per la società e per i tifosi, ma noi ci alleniamo sempre allo stesso modo. Cercando di dare il massimo ad ogni allenamento per arrivare pronti alle sfide di domenica al PalaRuggi".

L’Andrea Costa sarà la squadra di casa, nel tempio del basket imolese ci sarà una fetta di palasport vestito di giallonero pronto a tifare per la Virtus.

"Come già detto sappiamo l’importanza di questa partita, ma abbiamo dei tifosi splendidi che non ci hanno mai messo della pressione, ma anzi ci hanno sempre supportato e motivato. Accadrà anche questa volta con i nostri supporter che si faranno sentire per tutto il match".

Un derby sfugge sempre da qualsiasi logica, quello di domenica non si sottrae a questo aspetto.

"Quella che ci attende sarà una bella partita fisica e soprattutto mentale. In questa fase della stagione ogni gara incide sul campionato. Ne restano sei ed ogni punto è super prezioso per raggiungere gli obiettivi, in ogni incontro cercheremo di muovere la graduatoria a nostro favore".