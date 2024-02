Matelica a Umbertide. "C’è da dare il massimo, è un momento chiave»

Il campionato di A2 femminile giunge alla settima di ritorno con la Halley Thunder Matelica impegnata domani sul parquet umbro della Pallacanestro femminile Umbertide (PalaMorandi, ore 18). Le ragazze di coach Domenico Sorgentone vogliono riprendere la marcia giusta dopo la bruciante sconfitta casalinga (69-70) di sabato scorso a opera della capolista Udine. Di fronte si troveranno il quintetto di Umbertide (12 punti) reduce dal blitz esterno sul campo di Vigarano (62-77). Rispetto alla gara di andata, quando Matelica vinse 64-59 "sprintando" nell’ultimo quarto, la formazione umbra allenata da coach Michele Staccini ha aggiunto la guardia cipriota Marissa Pangalos, che dal suo arrivo (sei partite fa) sta segnando 15 punti di media a partita.

"Sarà una gara ostica – spiega lo stesso coach Sorgentone –, com’è stata quella di andata. Umbertide viene da una vittoria esterna importante e quindi ci aspettiamo che scenderà sul parquet di casa concentratissima per cercare di ottenere un altro risultato positivo. Per noi questo match è un passaggio importante nell’ottica di acquisire una buona posizione in classifica, per cui dovremo dare il massimo per vincere mantenendo lo stesso atteggiamento dimostrato in campo nella partita della settimana scorsa con la capolista Udine".

Il match rappresenta il posticipo del girone B. Umbertide fa parte del nutrito gruppo di squadre che gareggiano tra il nono e il dodicesimo posto e puntano ai play off, ma per il momento non sembrano aver ancora trovato la giusta solidità. Ecco il motivo per cui vogliono battere la Halley di fronte al proprio pubblico e lanciarsi verso la parte alta della graduatoria. Le matelicesi, invece, sono in piena corsa per il quarto posto e un successo le porterebbe a sognare in grande. Ci sono quindi tutti gli ingredienti per assistere a una bella sfida. Arbitreranno l’incontro Daniele Gai e Gianluca Cassiano, entrambi di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale youtube Marzella Photo Studio Paradise City TV Productions.

m. g.