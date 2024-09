Matelica, "basket city". Sfilano le due squadre

Matelica si conferma una vera "basket city". Non a caso è una delle sole due città delle Marche (l’altra è Civitanova) a poter vantare una squadra in B tra gli uomini e una in A2 tra le donne. Vigor e Thunder, unite dall’amore per il basket e dal comune main sponsor Halley Informatica, hanno celebrato questa passione svelandosi insieme alla città nella splendida cornice di piazza Enrico Mattei, dove in centinaia si sono radunati avvolti tra le suggestive luci del tramonto per salutare le due realtà che portano alto il vessillo matelicese in giro per l’Italia. Una liaison battezzata con grande orgoglio da Lucia Marchesini, consigliera di Fip Marche, dal sindaco Denis Cingolani, grande tifoso vigorino, e dall’assessore allo sport Filippo Conti, i quali hanno aperto la cerimonia dal palco allestito davanti alla Fontana Ottagonale. "Siamo felici – ha detto il sindaco Cingolani – di portare avanti i festeggiamenti patronali con un pomeriggio all’insegna dello sport che da 70 anni tiene alto il nome di Matelica. Siamo orgogliosi di poter far parte di questo circuito virtuoso: lo sport è vita, che sia amatoriale o agonistico come in questo caso". A sfilare sul palco prima le squadre giovanili dei due sodalizi, quindi le formazioni impegnate nei campionati senior: la Thunder, al quarto campionato di A2 femminile; i Gladiatores, che saranno nuovamente ai nastri di partenza del torneo di Divisione Regionale 2 (ex Promozione); il gruppo Under 19 che, rimpolpato da alcuni senior, parteciperà alla Divisione Regionale 1 (ex serie D); e infine la Vigor, pronta a dare nuovamente l’assalto al titolo di B interregionale. Una galassia ricchissima, che abbraccia centinaia di ragazze e ragazzi non solo matelicesi, ma di tutto l’entroterra maceratese. "Abbiamo l’ambizione di dire che stiamo crescendo tanti bravi ragazzi, sia noi che la Thunder – ha concluso Monica Sonaglia, presidente vigorina – e personalmente mi sento di ringraziare il presidente della Thunder, Euro Gatti, che contro tutto e tutti ha voluto fortemente questa giornata in piazza: una scommessa decisamente vinta".

