Matelica cerca il riscatto: "Senigallia è un osso duro"

C’è un solo antidoto a una sconfitta bruciante come quella di domenica scorsa contro il Bramante Pesaro: rimettersi a lavorare ancora più duramente di prima. Ed è quello che sta facendo la Halley Matelica, che si prepara a un delicato ciclo di tre partite in una settimana con il "fuoco dentro" di chi ha qualcosa da farsi perdonare. "Ci sono molte cose da migliorare, abbiamo attaccato male alcune situazioni ma ce ne sono altre che le abbiamo fatte bene e da quelle bisogna ripartire – sottolinea Alessio Mazzotti –. Col Bramante abbiamo perso due delle tre partite che abbiamo lasciato giù quest’anno, non saprei dire se c’è un motivo tecnico preciso: saranno la nostra criptonite. Ora però basta sconfitte". Il ko con Pesaro è una zavorra nella corsa della Halley in vista della 2ª fase, ma i biancorossi restano primi in classifica e non hanno mai perso due partite di fila: segno che gli incidenti di percorso ci stanno, ma la solidità è invidiabile. "Abbiamo fatto – sottolinea l’ala vigorina – un percorso di crescita notevole, ci siamo meritati il primo posto e, nonostante le due sconfitte col Bramante, stiamo andando bene". Per domenica intanto la squadra di coach Trullo è attesa da un’altra sfida importante contro la Goldengas Senigallia: serve la vittoria per blindare un 2-0 negli scontri diretti che può essere importantissimo in prospettiva. "Ci aspetta una partita tosta, abbiamo visto nella gara di andata quanto sia forte Senigallia. Hanno ottimi elementi – dice Mazzotti – come Medizza e Giacomini, proveremo a limitarli. Vogliamo difendere un posto tra le prime quattro, ce lo siamo meritato, poi nella seconda fase cercheremo di dare ancora di più". Dopo la trasferta di Senigallia la Halley tornerà a giocare in casa, mercoledì 17 gennaio, un altro derby molto sentito contro Civitanova.

m. g.