Matelica chiude in vetta. Ora testa alla seconda fase

HALLEY MATELICA

86

AMATORI PESCARA

82

HALLEY MATELICA: Provvidenza, Porcarelli, Morgillo 8, Carone, Mazzotti 30, Ciampaglia, Montefiori, Mentonelli 8, Riccio, Mariani 23, Sulina 5, Musci 12. All. Trullo.

AMATORI PESCARA: Stefan, Gangale 9, Mencarelli, Serafini 9, Cocco 18, Cavazzini, Pierucci 19, Gjorgjevikj 2, Di Donato 11, Origlia 14. All. Fioravanti.

Arbitri: Gentili e Pratola.

Parziali: 20-19, 26-16, 13-19, 27-28; progressivi 20-19, 46-35, 59-54, 86-82.

di Mauro Grespini

Matelica non fa sconti, batte pure l’Amatori Pescara e chiude da sola al comando del girone la prima fase della stagione. Un obiettivo cui tutti tenevano, anche se di poca importanza ai fini dell’accesso alla seconda fase. Il 2-3 marzo inizierà il play-in gold a 8 squadre, metà marchigiane e metà del girone Lazio-Umbria-Molise. Le qualificate avranno anche i punti conquistati negli scontri diretti. La Halley parte con 6 punti, frutto del doppio successo sul Loreto Pesaro e di una vittoria con Senigallia. Il miglior bagaglio lo ha il Bramante Pesaro (10 punti), mentre Senigallia è appaiato a quota 6; invece Loreto Pesaro riparte con 2 punti. Le loro avversarie saranno Virtus Roma e Supernova Fiumicino (10 punti), Palestrina (4) e Valdiceppo (0). Quindi strada subito in salita per i ragazzi di coach Trullo che si trovano al via con 4 lunghezze da rimontare nei confronti di 3 squadre. Ai successivi play-off, che saranno a eliminazione diretta, accederanno le prime sei classificate del play-in gold, più le prime due del play-in silver. Si giocherà al meglio delle tre partite, con la prima gara e l’eventuale "bella" in casa della migliore classificata. La squadra che vincerà il tabellone dei play-off salirà in serie B, mentre la perdente della finale farà lo spareggio con la perdente della finale di un altro raggruppamento: chi la spunterà avrà il pass per la B. Tornando al match con l’Amatori, coach Trullo ha risparmiato solo l’acciaccato Riccio. È stata partita vera, con Mazzotti sugli scudi grazie a una prestazione da 30 punti.