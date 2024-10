Matelica-Civitanova, domani c’è il derby

PORTO

"Ozzano è una squadra forte che viene da un momento positivo. Però, a me interessa vedere come scenderemo in campo e quale atteggiamento metteremo nel parquet". Vuole subito riscatto Nicola Scalabroni, coach dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, visto che alle 21.15 di oggi nel palas Medi, i suoi affronteranno l’Ozzano, nella quinta giornata della B Interregionale. Ma soprattutto coach Scalabroni esige dal team la grinta mancata nella sconfitta (83-54) della scorsa settimana in casa del Bramante Pesaro. "Il rientro di Piazza e Balducci dà quadratura e forza alla squadra – dice Scalabroni riferendosi ad Ozzano –. É un team che non ha bisogno di presentazioni con molti ex giocatori di serie A nel roster. E noi ora ci dobbiamo chiedere: siamo quelli di Bramante o siamo quelli di Roseto? Sicuramente la prestazione contro il Bramante dà qualche preoccupazione, quindi dobbiamo far vedere stasera e nei fatti che siamo una squadra che merita questa categoria. Al contempo dobbiamo anche domandarci per cosa ci alleniamo: per vivere alla giornata o per essere protagonisti? Al campo l’ardua sentenza".