Matelica in emergenza: "Abbiamo tante assenze"

Inizia stasera il girone di ritorno del campionato di A2 con la Halley Thunder che ospita al PalaChemiba di Cerreto d’Esi, alle 19, la Ecodem Alpo Villafranca di Verona, formazione che occupa la terza posizione in classifica assieme alle matelicesi con l’identico ruolino di marcia: 9 vittorie e 4 sconfitte. Dunque, un big match per questo girone. Tuttavia, se da una parte troviamo un’Alpo in piena salute (reduce dal successo di Treviso per 55-64), dall’altra abbiamo una Halley Thunder alle prese con una serie di infortuni e difficoltà fisiche a catena che mettono continuamente in allarme coach e staff sanitario. "Finora non siamo mai riusciti a giocare una partita al completo in questa stagione – dice il diesse Piero Salari – e pure stavolta, contro Villafranca, lamentiamo defezioni per i noti infortuni e per l’influenza che in settimana ha colpito duro il nostro organico". Il capitano Pepo Gonzalez resterà ferma ai box per qualche settimana; in compenso dovrebbe rientrare la Kraujunaite che sabato ad Ancona non c’era proprio per un malanno di stagione. Anche la Georgieva sembra in ripresa (mal di schiena); invece la Cabrini e la Michelini devono ancora ingranare la marcia giusta. Il diesse Salari non pensa al mercato: "Il gruppo è questo, abbiamo fiducia nel pieno recupero delle ragazze. L’obiettivo rimangono i play off e il fatto di aver centrato per la prima volta le finali di Coppa Italia è per noi motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Il torneo si svolgerà all’inizio di marzo: speriamo per quella data di avere un organico al completo". All’andata vinse l’Ecodem Alpo 76-68. Arbitrano l’incontro Galluzzo di Brindisi e Schena di Castellana Grotte. La gara è trasmessa in diretta sul canale youtube e sulla pagina facebook della Thunder Basket.

m. g.