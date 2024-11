Matelica mette il turbo. Vigarano surclassato

Vigarano

49

Matelica

78

: Iannello, Tintori, Moretti 2, Valensin 9, Zangara, Cutrupi 18, Grassia 9, Patriarca, Rizzo, Armillotta, Pepe, Visone 11. All. Grilli.

HALLEY THUNDER MATELICA: Shash 2, Cabrini 12, Patanè 3, Celani 8, Battellini, Gramaccioni 11, Gonzalez 8, Zamparini 2, Poggio 18, Bonvecchio 10, Andreanelli 4, Catarozzo. All. Sorgentone.

Arbitri: Frosolini e Forte di Grosseto.

Parziali: 10-11, 31-31 (21-20), 37-56 (6-25), 49-78 (12-22).

Dopo una prima parte di gara combattuta e in equilibrio, la Halley Thunder mette il turbo nella terza frazione di gioco e con un parziale di 25-6 scava un solco incolmabile per le pur volitive avversarie. Anche in questa gara è decisivo l’apporto di Poggio, miglior realizzatrice del match – assieme a Cutrupi per le padrone di casa – con 18 punti a referto. Nell’ultimo quarto la formazione di coach Sorgentone continua a macinar gioco e, difendendosi molto bene, allunga il vantaggio fino al +27 e al +29 firmati in chiusura dalla Andreanelli. Bene, nel finale, anche la Cabrini che infila due triple ravvicinate quando la partita era a senso unico. Sul fronte opposto, oltre alla Cutrupi, è l’ex di turno Grassia a cercare di arginare in qualche modo le matelicesi, però la corazzata ospite è più forte e alla distanza i differenti valori tecnici vengono a galla. C’è stata partita solo nella prima parte: al 15’, dopo la tripla di Gonzalez, è 13-22, ma quel divario di 9 lunghezze viene colmato sul 29 pari da un controbreak di Vigarano a ridosso dell’intervallo. Le formazioni tornano negli spogliatoi a quota 31, con la squadra di casa sulle ali dell’entusiasmo per l’ottimo recupero. Ma la Halley Thunder cambia marcia dopo il riposo e centra la quinta vittoria stagionale, mentre le locali rimangono mestamente all’ultimo posto in classifica ancora ferme a quota 0.

m. g.