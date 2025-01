Matelica-Pesaro, sfida in testa: "Sarà una battaglia con l’Italservice"

Domani al palasport di Castelraimondo si affrontano Halley Matelica e Italservice Pesaro, entrambe prime in classifica con 24 punti, nel campionato di serie B interregionale, girone E. La gara è valida per la settima giornata di ritorno. Ecco come la vede il play biancorosso Lorenzo Panzini (nella foto, sullo sfondo Zanzottera). "Mi aspetto un Loreto pronto alla battaglia. Parliamo di una squadra fortissima, molti addetti ai lavori la danno come favorita del girone insieme con noi e non a caso vengono da una finale persa solo all’ultimo spareggio nella scorsa stagione. Parte di quella formazione è rimasta e questo è un aspetto che aiuta nel rendimento. All’andata ci hanno dimostrato di essere molto forti. Stavolta starà a noi cercare di togliergli le certezze che hanno e acquistarne noi per portare a casa la partita".

La compagine di coach Antonio Trullo è reduce dalla sconfitta sul campo della Mediterranea Teramo dove non è potuto scendere in campo Zanzottera, acciaccato. "Dopo una settimana di stop del campionato – sottolinea Panzini – c’è stato forse un rilassamento da parte nostra, non dovrebbe verificarsi ma è successo. Ora dobbiamo guardare avanti perché ci aspetta una partita che è come una finale". In ottica Play In gold, vista la formula del torneo, è molto importante vincere lo scontro diretto, al di là del primato in classifica.

m. g.